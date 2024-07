Intervista a Mr&Mrs

Pubblicità

MR&MRS è il progetto autobiografico della musica pop italiana. Il gruppo nasce dall’unione di due artisti Ruben Dominguez e Giuliette Kris. Si tratta di una fusione di culture e suoni cantati in diverse lingue tra cui italiano, inglese, francese e spagnolo. Racconta le emozioni vissute da una coppia attraverso la loro infinita passione per la musica.

Due artisti con background diversi ma la stessa infinita passione per la musica.

Giuliette Kris, all’anagrafe Iulia Zaikina, è una cantautrice di origini ucraine, arrivata in Italia nel 2012. Studia canto da quando aveva 6 anni. Un viaggio musicale che dura tutta la vita. Grazie alla sua passione si è esibita sui diversi palchi e ha partecipato a numerosi concorsi musicali. È arrivata la finalista al concorso “Le voci d’oro” di Montecatini nel 2020 e la semifinalista al concorso “Una Voce per l’Europa” nel 2023. Insieme al gruppo MR&MRS è arrivata nel 2021 finalista al concorso “Una Voce per l’Europa”. Continua ad esibirsi dal vivo nei locali più rinomati della Riviera Adriatica.

El Ruben all’anagrafe Ruben Dominguez, spagnolo d’origine nato e cresciuta a Ginevra fino ai 20 anni ma romagnolo d’adozione. Vanta un passato come rapper e ballerino hip hop. La sua carriera artistica conta nomi, personaggi e palchi d’eccezione. Dalla tournée in Spagna con Jovanotti, fino alla conduzione del programma “Boogie Down” su

Match Music e il canale web “I love Riccione.com”, passando per “I.C.T”: Inspiration Color Trash, il progetto musicale che lo ho lanciato ai vertici delle classifiche musicali europee con il brano “Lasciati tentare”.

Com’è iniziato il vostro percorso?

Ci siamo conosciuti mentre lavoravamo insieme ad un progetto comune e presto ci siamo resi conto che avevamo tante cose da condividere e che creando insieme il progetto avremmo potuto proporre qualcosa di originale unendo le nostre esperienze e due background culturali diversi. Abbiamo scritto la nostra canzone 7 anni fa e da allora non abbiamo mai smesso di lavorare insieme. Abbiamo unito le nostre diverse personalità nella nostra musica. Inoltre veniamo da due culture diverse: Ruben è spagnolo cresciuto in Svizzera e Giuliette è una cantautrice di origini ucraine e si è trasferita in Italia nel 2010. Per noi queste differenze rappresentano un punto di forza perché riusciamo a trasferire le influenze di culture diverse nella nostra musica.

Come potremmo definire il vostro genere?

Il nostro genere ha varie contaminazioni. Dopo tanta ricerca e lavoro in studio che dura ormai da molti anni, abbiamo trovato vari stili che ci caratterizzano maggiormente. Alcune canzoni appartengono al genere urban pop e alcune hanno influenze latine e raggaeton. Cerchiamo sempre di unire i nostri due background diversi.

Che messaggio vorreste lanciare con la vostra musica?

Il messaggio è la libertà di amare ed esprimere i sentimenti in tutte le loro molteplici sfaccettature. Perché non è sempre facile esprimere amore? Siamo spesso circondati da realtà in cui non possiamo o non vogliamo esprimere i sentimenti ma spesso cerchiamo di nasconderli, invece nella musica abbiamo trovato il modo di esprimerli liberamente.

Da poco è uscito il vostro nuovo singolo. Vi va di presentarlo ai nostri lettori?

Abbiamo pubblicato più di un brano ultimamente ma “Señorita flamenco” è molto speciale per noi. “Señorita flamenco” è un brano che parla di passione e sentimenti che travolgono come una tempesta. Una calda isola tropicale d’estate dove due si incontrano e nasce una storia d’amore. La melodia con note di flamenco alla fine trasmette questa passione ardente. Si incontrano durante una vacanza estiva in un piccolo villaggio sul mare e si innamorano e non riescono a stare lontani l’uno dall’altro. Sono fuggiti dalla loro realtà per trovarci su quest’isola lontana. L’amore può lasciare il segno anche se dura solo un’estate ma può essere indimenticabile e cambiare una persona.

Il video integrale su Youtube https://www.youtube.com/watch?v=UNmg_NnASo0

Quali sono i vostri progetti futuri?

Continuare a produrre e pubblicare tanti nuovi brani e continuare la nostra ricerca in campo musicale. Potete ascoltare le nostre nuove canzoni su Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/artist/7MuIa0PA1xdxZzNUHcJvyt