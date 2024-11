Intelligenza artificiale e comfort per la diagnosi precoce: il nuovo mammografo Fujifilm in Italia

Installato in Italia il primo mammografo AMULET SOPHINITY™ di Fujifilm Healthcare, che promette diagnosi più accurate e maggiore comfort per le pazienti

Il nuovo mammografo AMULET SOPHINITY™ di Fujifilm Healthcare arriva in Italia per migliorare la diagnosi precoce del tumore al seno, un’innovazione tecnologica in grado di aumentare l’accuratezza degli esami e ridurre il disagio per le pazienti durante la compressione del seno. Questa tecnologia avanzata è stata installata per la prima volta presso l’IRCCS Sacro Cuore Don Calabria di Negrar di Valpolicella, Verona.

Miglioramento della diagnosi e comfort per le pazienti

Con AMULET SOPHINITY™, Fujifilm introduce un sistema mammografico che integra l’intelligenza artificiale per ottimizzare il posizionamento delle pazienti e rendere l’esame meno invasivo. Grazie alla funzione “Positioning Map” e a guide luminose, il mammografo consente di replicare il posizionamento del seno anno dopo anno, facilitando il confronto delle immagini e garantendo un’analisi accurata anche delle lesioni sub millimetriche.

Tecnologia avanzata: tomosintesi e mammografia con mezzo di contrasto

Il sistema offre anche funzioni avanzate come la tomosintesi a doppio angolo, che riduce la sovrapposizione dei tessuti e permette una ricostruzione migliorata delle immagini. In aggiunta, AMULET SOPHINITY™ supporta la mammografia con mezzo di contrasto, utile per la rilevazione e il monitoraggio delle lesioni, un elemento fondamentale per una diagnosi e un trattamento tempestivi.

“I nuovi mammografi offrono funzionalità avanzate che ci consentono di ottenere diagnosi sempre più precoci: prima riusciamo a diagnosticare, migliori sono le prospettive per la paziente, poiché il trattamento può essere avviato tempestivamente” . “Queste apparecchiature sono state progettate per offrire alle pazienti un’esperienza più confortevole durante la compressione del seno, un momento spesso delicato durante la mammografia. Grazie al design ergonomico che garantisce un corretto posizionamento e a una funzione innovativa che permette la riduzione della compressione del seno, le pazienti provano un minor disagio, senza compromessi per quanto riguarda la qualità dell’immagine e l’accuratezza della diagnosi”. – Dottoressa Anna Russo, Responsabile della radiologia senologica dell’IRCCS Sacro Cuore Don Calabria di Negrar (Verona)

Dati e impatto del carcinoma mammario in Italia

Il carcinoma mammario rappresenta la neoplasia più comune tra le donne in Italia, con circa 56.000 nuove diagnosi nel 2023. Nonostante sia la prima causa di mortalità oncologica femminile, i dati indicano una lieve riduzione della mortalità, segno che la diagnosi precoce e i progressi tecnologici sono efficaci.

Un passo avanti per la diagnostica senologica

Secondo Davide Campari, Managing Director di Fujifilm Healthcare Italia, AMULET SOPHINITY™ è un passo importante per rispondere ai bisogni clinici non soddisfatti dei pazienti e degli specialisti.

“Abbiamo una lunga storia in questo ambito e siamo davvero orgogliosi di proporre una nuova soluzione diagnostica per rispondere ai bisogni non ancora soddisfatti dei pazienti e dei professionisti della salute. Sappiamo quanto sia fondamentale rilevare precocemente il tumore al seno, non solo per la sopravvivenza ma anche per la qualità della vita delle pazienti. La nostra mission va proprio in questa direzione: offrire a specialisti e pazienti, che sono al centro del nostro lavoro, soluzioni sempre più complete e innovative. – Davide Campari

La missione di Fujifilm è fornire soluzioni diagnostiche che combinino precisione, innovazione e supporto alla qualità della vita delle pazienti.

Con la sua tecnologia avanzata e il focus sul comfort delle pazienti, AMULET SOPHINITY™ rappresenta una rivoluzione nella diagnostica senologica, che risponde alle esigenze crescenti di precisione e comfort. Cosa ne pensi di queste innovazioni nella diagnostica mammaria? Commenta qui sotto per esprimere la tua opinione!