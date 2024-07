Incredibile risalita per “Peyote”: Articolo 31, Rocco Hunt e Fabri Fibra ribaltano gli ordini

Pubblicità

Condividi

La Settimana #29 dell’EarOne Airplay si apre con una nuova numero 1: “Peyote” degli Articolo 31, Rocco Hunt e Fabri Fibra guadagna ben 10 posizioni dalla settimana precedente. “Peyote”, uscita il 10 maggio 2024, non si era mai posizionata così in alto nella classifica radio, ed ottiene il primo posto anche nella EarOne Airplay TV, dove scalando 14 posizioni si afferma come Highest climber della classifica.

Seguono stabili, in seconda posizione, Tony Effe e Gaia con “Sesso e Samba”, e scendono al terzo posto Annalisa e Tananai con “Storie Brevi”, ex numero 1.

Pubblicità

Presenti nelle prime dieci posizioni dell’EarOne Airplay anche “feelslikeimfallinginlove” dei Coldplay, “Karma” dei The Kolors, “Paprika” di Ghali ed altre hit dell’estate che puoi scoprire qui!

La più alta nuova entrata della settimana #29 è “Ask & You Shall Receive” della cantante britannica Rita Ora, mentre l’Highest climber, il brano che ha scalato più posizioni, è “Nice To Meet You” degli Imagine Dragons.

EarOne AirPlay Indipendenti

Settimana di grandi cambiamenti anche per la classifica EarOne Airplay Indipendenti. “Altrove” di Ultimo conquista il primo gradino del podio, superando “Luna Piena” dei Negramaro che dopo dodici settimane al comando scende in seconda posizione. Chiude la Top 3 Indipendenti “A Bar Song (Tipsy)” di Shaboozey, che sta spopolando anche tra le Hot Country Songs americane.

Classifiche di genere e speciali

Nella EarOne Airplay Dance è stabile al numero 1 Sophie And The Giants con “Shut Up And Dance” da sette settimane consecutive. Grande traguardo anche per Anna che conquista il primo posto nella classifica EarOne Urban con “30º”, superando il rapper Eminem che è stato in testa alla classifica per le precedenti quattro settimane.

Lenny Kravitz resta al vertice della EarOne Airplay Rock con “Paralyzed”, e rimane stabile anche la prima posizione della EarOne Airplay Latin con “Si Antes Te Hubiera Conocido” di Karol G.

Il brano internazionale più trasmesso in radio in Italia continua ad essere “feelslikeimfallinginlove” dei Coldplay.

Tutte le classifiche, tutti i numeri, le nuove entrate e gli Highest climbers della settimana sono disponibili su: https://earone.com/charts