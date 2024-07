Incontri musicali: Angelo Santangelo ci racconta ‘Un passo dalla luna’

Pubblicità

Condividi

Angelo Santangelo nasce a Caserta nel 1993. Cantautore e polistrumentista italiano che mescola il cantautorato italiano al sound pop british, con influenze che vanno dal rock, blues, funk, indie. I suoi testi sono introspettivi, spesso racconta dei propri vissuti, ma con una visione aperta a ciò che lo circonda. È un sognatore e ama raccontare dell’amore. Lo fa in modo diretto e quando si approccia a scritture diverse, lo fa comunque con un linguaggio sentimentale e trasparente.

A marzo 2024 pubblica il suo primo singolo “È così giusto”. Attualmente è impegnato nella produzione di altri singoli nell’ottica di pubblicare un disco che racchiuda il senso del suo viaggio artistico e non, fino ad oggi. Non si definisce un cantante ma un comunicatore, in continua evoluzione umana e artistica.

Pubblicità

Com’è iniziato il tuo percorso?

Ho sentito questa voglia irrefrenabile di fare musica, e ogni giorno è cresciuta e cresce

sempre di più

Come potremmo definire il tuo genere?

Mi piacerebbe seguire le scie dei cantautori italiani, il pop italiano credo sia la chiave

Che messaggio vorresti lanciare con la tua musica?

Mi piace trasmettere speranza e amore a tutti quelli che come me nella vita hanno sempre cercato qualcuno in più e non si sono mai arresi

Da poco è uscito il tuo nuovo singolo. Ti va di presentarlo ai nostri lettori?

Un passo dalla luna è un brano che fa riflettere, ci adagiamo spesso per comodità e/o pigrizia agli ordini di qualcuno che cerca di dominarci, di snaturarci. Ma tutto ciò ci porta a perdere noi stessi, siamo davvero disposti a tutto questo? La canzone lascia sul finale un messaggio importante, sono sempre i sogni a far girare il mondo. Ognuno di noi ha sogni nascosti e per almeno cercare di realizzarli bisogna credere prima in se stessi, e bisogna impregnarsi tanto. Quindi senza paura provare a fare questo salto.

Quali sono i tuoi progetti futuri?

Sto lavorando ad altri brani e a probabili live, a luglio spero esca il mio prossimo brano