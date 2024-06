Tragedia a Canicattì. Giovane operaio perde la vita in un capannone

Pubblicità

Condividi

Un dramma che colpisce Canicattì

Un operaio di 21 anni è tragicamente deceduto mentre era al lavoro in un capannone di un’impresa edile a Canicattì, in provincia di Agrigento. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe rimasto schiacciato dal carrello elevatore che stava manovrando. La Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta per far luce sull’incidente e accertare eventuali responsabilità.

Operaio disperso nell’Adda: continuano le ricerche

Nel frattempo, un altro incidente sul lavoro ha avuto luogo nel Milanese. Un operaio di 58 anni è disperso dopo essere caduto nell’Adda mentre lavorava su un canale scolmatore. Le pesanti attrezzature che indossava avrebbero impedito all’uomo di rimanere a galla. Le ricerche sono attualmente in corso nella speranza di trovarlo.

Pubblicità