Incentivi del casinò: bonus benvenuto casino, aumento del deposito, cashback

Condividi

Quando scelgono un casinò, i principianti e gli utenti esperti prestano innanzitutto attenzione al programma di bonus che viene loro presentato. E, in effetti, se si utilizza con competenza, ad esempio, il bonus benvenuto casino , il cashback, l’aumento del deposito di una certa percentuale, è possibile aumentare il proprio bankroll. Diamo un’occhiata più da vicino a quali incentivi i casinò moderni sono pronti a fornire ai clienti nuovi e abituali, e a come utilizzarli al meglio.

I principali tipi di bonus

Se consideriamo i principali incentivi dei casinò, allora, a livello condizionale, possono essere suddivisi in diversi grandi gruppi:

Giri gratis;

che richiedono un deposito cauzionale;

Non è richiesto alcun deposito;

rimborsabile dalle scommesse effettuate dall’utente.

Il processo di ricezione dei bonus online varia non solo in base alle regole di un particolare parco giochi, ma anche in base al tipo di premio. Ad esempio:

Il Bonus benvenuto casino maturato per la registrazione al portale del casinò. Può essere ottenuto da un utente che ha inserito i propri dati ed è diventato cliente del parco giochi. In alcuni casi è richiesto un deposito.

maturato per la registrazione al portale del casinò. Può essere ottenuto da un utente che ha inserito i propri dati ed è diventato cliente del parco giochi. In alcuni casi è richiesto un deposito. Bonus di deposito. Tutti gli utenti del sito possono ottenere questo incentivo se l’offerta è attiva. La condizione è una sola: depositare una certa somma di denaro sul proprio conto. Di solito, i bonus di questo tipo sono moltiplicatori percentuali.

Giri gratis. Questi incentivi permettono di far girare i rulli gratuitamente senza dover effettuare scommesse con il proprio denaro.

Consideriamo i principali bonus dei casinò moderni in modo più dettagliato.

Bonus di iscrizione

Si tratta del cosiddetto bonus benvenuto casino. Quasi tutti gli stabilimenti di gioco d’azzardo lo offrono ai propri giocatori. Spesso, i siti “fanno a gara” per stabilire chi di loro avrà un bonus benvenuto casino più alto. E questo è comprensibile, perché è questo incoraggiamento che permette di attirare nuovi partecipanti. Tuttavia, i giocatori non dovrebbero scegliere un bonus di benvenuto solo in base alle sue dimensioni.

Lo scopo principale del bonus benvenuto casino è quello di poter familiarizzare con le funzioni di gioco del sito in condizioni reali, e non in modalità demo. Quando un giocatore d’azzardo sta iniziando a entrare nel mondo dell’intrattenimento, può essere difficile per lui scegliere la slot giusta. Certo, esiste una versione demo, ma non è proprio la stessa cosa. Nel caso dell’utilizzo del bonus di benvenuto, le condizioni diventano standard, ma il giocatore non utilizza ancora i propri fondi. È importante notare che l’utente deve soddisfare determinati requisiti di scommessa per l’omaggio prima di poter prelevare le vincite ottenute con questi premi sulla propria carta o sul proprio portafoglio elettronico.

Bonus di deposito

Questo bonus si attiva quando si ricarica il conto di gioco. Per ottenerlo, è necessario:

Ricaricare il conto di gioco nel modo prescelto. È possibile utilizzare carte bancarie, portafogli elettronici, portafogli di criptovalute e altro ancora.

Attendere che il casinò accrediti i fondi del bonus sul conto. Ad esempio, a seconda dei termini dell’offerta, può trattarsi di una certa percentuale dell’importo del deposito o di un importo fisso del bonus.

Il vantaggio principale dei bonus casino con deposito è che permettono ai giocatori di ottenere fondi extra e l’opportunità di provare diversi intrattenimenti senza costi aggiuntivi.

Bonus senza deposito

Di solito, un’offerta del genere è disponibile solo per gli utenti abituali e non su tutti i siti. Si tratta di una grande opportunità di risparmio. Inoltre, questo tipo di bonus online è spesso accompagnato da giri regalo.

Cashback

Il cashback è una forma di bonus che offre ai giocatori l’opportunità di recuperare alcune delle loro perdite sotto forma di denaro reale. In altre parole, una certa percentuale di scommesse non andate a buon fine verrà restituita al saldo di gioco. La percentuale di cashback è determinata dalle regole del programma di bonus di un particolare casinò.