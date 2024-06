Aumento degli incidenti sul lavoro nei primi cinque mesi del 2024

Pubblicità

Condividi

Le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Inps dall’inizio dell’anno fino al 31 maggio 2024 sono state 251.132, con un aumento del 2,1% rispetto ai primi cinque mesi del 2023. Di questi infortuni, 369 hanno avuto esito mortale, con un aumento del 3,1%.

Crescita delle denunce di malattia professionale

In aumento anche i dati riguardanti le denunce di malattia professionale che nei primi cinque mesi del 2024 sono state 38.868, cioè 7.522 in più rispetto allo stesso periodo del 2023, con un incremento del 24%. L’aumento è del 133% se si prende in considerazione il 2020.

Pubblicità

Implicazioni e riflessioni

Questi dati evidenziano un significativo aumento delle problematiche legate alla sicurezza sul lavoro e alla salute dei lavoratori. È essenziale che le istituzioni e le aziende prendano misure concrete per migliorare le condizioni lavorative e prevenire ulteriori incidenti e malattie professionali.