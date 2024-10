“In the Shadow of the Giant”, un album di riscoperte musicali firmato Maurizio Innocenti

“In the Shadow of the Giant”, un album di riscoperte musicali firmato...

Disponibile in tutti gli store e le piattaforme digitali “In the shadow of the giant” l’album di Maurizio Innocenti prodotto da Luca Rustici (L’n’R Productions / Universal Music Italy). Fuori il video, per la regia di Salvatore Maiorano del brano La séparation Nocturne.

«L’idea di questo disco è nata da una chiacchierata con il mio amico e produttore Luca Rustici. Parlavamo di quanto sarebbe stato interessante valorizzare composizioni rare ma affascinanti che, purtroppo, sono rimaste in ombra a causa della presenza di grandi nomi come Chopin e Liszt, i cui brani all’epoca dominavano la scena musicale. La ricerca e la selezione di spartiti quasi introvabili ha richiesto molto tempo – racconta Maurizio Innocenti – ho impiegato circa due mesi per assimilare e memorizzare i brani che hanno come filo conduttore senza dubbio la finezza del materiale musicale. Ogni brano ha un carattere evocativo che descrive emozioni e sentimenti profondi, cercando di esprimere il moto dell’animo umano. La scelta del titolo dell’album e la tracklist sono state un processo parallelo. Mentre scoprivo un brano e ne venivo affascinato, pensavo a quanto fosse un peccato che, quando quei compositori creavano questi piccoli capolavori, fossero oscurati dai giganti della musica, facendo così appassire ingiustamente quei “piccoli fiori”.»

«La copertina si ispira al camminare all’aria aperta, che per me è una metafora dell’esistenza. Essere attraversati dal vento e dalla luce, senza filtri o giudizi, riflette un modo di vivere che accoglie tutto ciò che arriva, in maniera autentica. Direi che il mio disco è una “delizia dell’effimero” – prosegue Innocenti – è come un piccolo fiore il cui profumo etereo può allietare l’anima di chi lo coglie, anche solo per un breve momento. Il brano che mi sta più a cuore è il notturno “La Separazione” del compositore romantico russo Glinka. Esprime la solitudine e la ricerca di unità interiore per trovare la forza di accettare i dolori che la vita ci impone. Desidero, per chiudere, ringraziare Luca Rustici. Senza di lui questo progetto, “In the shadow of the Giant”, non sarebbe mai nato. È stato lui a proporlo, a sostenerlo e a svilupparlo con me, accompagnandomi passo dopo passo in questa avventura musicale.»

Questa la tracklist dell’album: Murmuring rivulet op.113, Waldbachlein op.75 n.4, Die Nachtigall von Alabieff Werk 288 n.6, Hommage à la Russie. Fantaisie elegante sur le Rossignol de Alabieff op.100 n.2, Romance d’Alabieff variée, La séparation Nocturne, Die Schule des legato und staccato, Andante espressivo op.335 n.48, L’Arte di render agili le dita, Allegro op.740 n.18, Aus Andersen marchen, Butterfly op.30 n.9, Storm, op.4 n.3, After the rain, op.4 n.4 e Rustle of spring, op.32 n.3.

Maurizio Innocenti si è diplomato in pianoforte nel 1986 con il massimo dei voti, la lode e menzione onorevole al Conservatorio L. Cherubini di Firenze sotto la guida di Gabriella Barsotti e sempre nello stesso anno ha conseguito brillantemente la licenza di Contrappunto e Fuga, studiando con Piero Luigi Zangelmi. Sempre al “Cherubini” ha studiato Musica da Camera con Franco Rossi, violoncellista del Quartetto Italiano e Liederistica per pianoforte e voce nella classe del soprano Liliana Poli. Si è perfezionato in Composizione studiando con Salvatore Sciarrino a Firenze e Città di Castello e con Paolo Renosto a Roma; ha conseguito la licenza di Lettura Della Partitura con votazione 10/10 sotto la guida di Romano Pezzati (allievo di Luigi Dallapiccola).

Vincitore di due Borse di Studio ed il Diploma di Merito al Corso di Perfezionamento in Pianoforte con Martha Del Vecchio (insegnante di Dino Ciani e Massimiliano Damerini) all’Accademia Musicale Chigiana di Siena e sempre presso la stessa Accademia ha conseguito il Diploma di Merito al Corso di Perfezionamento con Andras Schiff. Contemporaneamente ha ottenuto vari attestati: Seminario sulla Nuova Scuola di Vienna, docente Maurizio Pollini, Scuola di Musica di Fiesole; Corso di Formazione e Aggiornamento per Musicoterapia, in collaborazione con psicologi e neuropsichiatri a Firenze; Corso sui Musicisti Viennesi con Jörg Demus presso l’Accademia B. Cristofori, Amici del Fortepiano; Corso di Musica da Camera insegnante Vittorio Chiarappa a Hannecy; Corso di Musica da Camera, con Ferenc Rados (insegnante di Andras Schiff) a Vienna; Masterclass Musica Vocale da Camera scuola Alfred Cortot di Parigi (Docenti Guido Salvetti, Direttore Conservatorio G. Verdi di Milano e Stelia Doz, soprano).

Si è poi perfezionato in pianoforte con Jean Fassina (Parigi), Massimiliano Damerini (Genova). Ha conseguito vari premi in concorsi nazionali e internazionali: Primo premio al Concorso per Pianoforte e Orchestra di Savona (Mozart k.488, Beethoven III); Premio Speciale al Concorso Internazionale di Musica da Camera a Caltanissetta (formazione clarinetto pianoforte); Premio Concorso Internazionale di Musica Contemporanea “Bela Bartok” a Roma (Boulez 12 Notations); Primo Premio Concorso Internazionale Vittorio Veneto (Brahms op.38 con violoncello); Premio composizione “Una nuova musica per balletto”, coreografo Torao Suzuki, Teatro Nuovo di Torino. Dal 1984 al 1990 ha svolto ogni semestre lezioni-concerto ed esecuzioni come solista e camerista alla “Scuola Antroposofica R. Steiner” a Zurigo e un ciclo di concerti sulla Forma-Sonata in collaborazione con il musicologo romano Dino Villatico al Salone Brunelleschi di Firenze.

Negli stessi anni ha partecipato al “Progetto Educazione Permanente” del Comune di Firenze come esecutore, didatta e compositore di musica per l’infanzia. Per 10 anni ha svolto attività di Maestro Collaboratore al Corso di Perfezionamento dell’Orchestra Giovanile Italiana alla Scuola di Musica di Fiesole. In seguito alla vincita del concorso statale per esami e titoli per l’insegnamento nei Conservatori di Musica, dal 1998 è Docente di Pianoforte presso il Conservatorio di Reggio Calabria. Qui incontra Luca Rustici che diventa suo Produttore del disco “In the shadow of the Giant”, opera che omaggia rari brani di compositori del periodo musicale Romantico, pubblicato dalla L’n’R Productions/Universal, registrato a Pennisi, Sicilia, mixato e masterizzato a Milano presso gli L’n’R Studios da Luca Rustici.

