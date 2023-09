In settembre l’inflazione dell’Eurozona scende al 4,3%: il dato più basso dall’ottobre 2021

Condividi

A cura di Richard Flax, Chief Investment Officer di Moneyfarm

Milano, 29 settembre 2023 – L’inflazione complessiva dell’area Euro è passata dal 5,2% su base annua di agosto al 4,3% di settembre, contro il 4,5% previsto dagli operatori: si tratta del valore più basso mai raggiunto dall’ottobre 2021. Un calo da imputare soprattutto alla componente dei servizi, dove l’inflazione è scesa dal 5,5% al 4,7%, a conferma della resilienza dei consumi anche a fronte degli elevati costi di finanziamento.

Sull’onda di questo rallentamento, non ci sorprenderebbe se la BCE decidesse di porre fine al suo ciclo di rialzi dei tassi, nonostante un’ulteriore stretta non sia totalmente da escludere. Tuttavia, anche alla luce delle ultime dichiarazioni di Christine Lagarde, che alla Commissione per gli Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo ha ribadito come “i tassi d’interesse rimarranno alti finchè si renderà necessario”, la vera domanda resta per quanto tempo l’attuale livello dei tassi sarà sostenibile per l’Eurozona.