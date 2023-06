Condividi

In un momento storico così complesso, diventa sempre più importante l’apporto delle Banche di Credito Cooperativo: non solo per consentire l’accesso al credito alle imprese, ma anche per avvicinarle alle opportunità offerte dal PNRR. Da questa consapevolezza deriva la volontà di Banca 2021 e della BCC di Buccino e dei Comuni Cilentani di intensificare la propria collaborazione, mettendo le rispettive attività di consulenza e il proprio “know-how”, integrate dal fondamentale supporto della Capogruppo Iccrea, al servizio dei propri territori di competenza.

Un esempio molto significativo in questo senso è stato l’incontro di presentazione “PNRR Imprese Borghi”, svoltosi a Vallo della Lucania presso la sala convegni della Banca 2021 e finalizzato a presentare i servizi di consulenza e di supporto alle imprese intenzionate a partecipare al bando.

All’incontro, introdotto dai presidenti di Banca 2021 e della BCC di Buccino e dei Comuni Cilentani Pasquale Lucibello e Lucio Alfieri, hanno preso parte i Direttori Generali dei due Istituti di Credito, Antonio Scalcione e Salvatore Angione.

Il compito di illustrare i dettagli e le potenzialità del Bando “Imprese Borghi” è stato affidato ad Andrea Amodio, responsabile Area Crediti di Banca 2021, e a Viviana Barbieri, consulente finanziario per la Campania del Gruppo Finservice.

“Noi siamo banche del territorio -ha sottolineato Pasquale Lucibello, presidente di Banca 2021- e la nostra «mission» è stare vicino ai nostri imprenditori e alle nostre aziende, non solo offrendo sostegno ma cercando anche di accompagnarne il percorso, favorendo le loro attività. I bandi del PNRR sono una grande opportunità da questo punto di vista, e Banca 2021 e la BCC di Buccino e dei Comuni Cilentani con l’evento di oggi ribadiscono che sono a disposizione delle aziende, insieme alla Capogruppo e allo staff finalizzato proprio a questo scopo. È necessario dare segnali positivi al territorio, e anche l’operazione che stiamo facendo con gli amici della BCC di Buccino e dei Comuni Cilentani serve a rafforzare e a rendere sempre più efficiente ed efficace la nuova Banca che nascerà, per sostenere sempre meglio le nostre imprese”.

“Già da tempo -ha evidenziato Lucio Alfieri, presidente della BCC di Buccino e dei Comuni Cilentani- i nostri due Istituti di Credito hanno collaborato a diverse iniziative, non solo perché facciamo parte dello stesso Gruppo bancario ma anche perché abbiamo in comune il DNA delle BCC. Il Bando Imprese Borghi è una delle occasioni del PNRR, che riteniamo di fondamentale importanza per l’economia territoriale. Vogliamo che le nostre aziende non perdano queste opportunità, e intensificheremo ancora di più gli eventi divulgativi che, come oggi, vedono interagire insieme Banca 2021 e BCC di Buccino e dei Comuni Cilentani. In attesa delle Assemblee Straordinarie che ci saranno in autunno, avremo modo di illustrare ai Soci la bontà del progetto di aggregazione, che riteniamo possa essere molto utile per il territorio”.