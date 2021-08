Imparando l’inglese (online)

Se si getta un rapido sguardo ai requisiti “minimi” per un corso universitario superiore, un concorso pubblico o un qualsiasi altro tipo di mestiere, si potrà facilmente notare come sia presente la conoscenza della lingua inglese da abbinare ad un secondo idioma straniero oppure alle ben più classiche competenze informatiche.

Eh già, anche se è passato un po’ di tempoda quando, sui banchi di scuola si imparava a leggere, a scrivere ed a far di conto, sembra che non sia mai troppo tardi per padroneggiare nuove conoscenze o comunque portarle ad un livello superiore. E la cosa è poi particolarmente vera quando si parla dell’inglese.

In Italia, spesso e volentieri, si pensa che quanto appreso a scuola sia sufficiente, ma basterà poi “farsi un giro” nel mercato del lavoro per rendersi conto di come la lingua d’Albione sia una parte essenziale delle vite di tutti. Oltre agli ambiti di studio e lavorativi, infatti, tale idioma è riscontrabile anche nella già citata informatica, nella cultura pop, nei servizi di streaming e così via. L’elenco sarebbe davvero lungo se non infinito.

Proprio per tale motivo occorre dunque padroneggiarlo al meglio delle proprie capacità per districarsi nelle pieghe della vita odierna. Tra le soluzioni maggiormente consigliate vi è dunque il frequentare una appositaEnglish school online, ma quale scegliere tra le tante?

Tra le più gettonate ci sentiamo di consigliarvi My English School, o forse la conoscevate già con l’abbreviazione di MyES, la soluzione migliore per imparare l’inglese divertendosi, ma comunque in una maniera pratica, comoda ed anche divertente. Vediamo dunque di capire un po’ meglio come funziona il tutto!

Grazie al metodo English Live!, firmato ovviamente da My English School, si potrà apprendere l’inglese grazie a degli insegnanti madrelingua certificati che basano il loro metodo didattico su delle lezioni Live con insegnanti madrelingua, sulla conversazione e sull’utilità nelle situazioni di tutti i giorni. Tali lezioni si potranno dunque seguire, oltre che su computer, anche su smartphone e tablet in maniera tale da imparare quando e dove si preferisce.

Starà infatti allo studente scegliere il giorno e l’oraper le lezioni, ma diamo ora uno sguardo agli studenti. Questi variano dai più giovani fino ad arrivare agli over 50, ai professionisti dei vari settori ed a tutti coloro che desiderano lavorare e viaggiare all’estero.

A tal proposito, stando alle stime presenti sul famoso portale di recensioni Trustpilot.com, il 97% di questi si è dichiarato soddisfatto del percorso di studio intrapreso. Questo anche perché, oltre ai classici momenti di studio, si hanno tanti materiali extra e gratuiti a disposizione (MyES Magazine, MyES TV, MyES Podcast, guide, esercizi di approfondimento eccetera) ed anche perché alla fine del corso si avrà una certificazione riconosciuta dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca).

Se anche voi siete interessati ad apprendere l’inglese comodamente via web, potete prenotare la vostra lezione gratuita in omaggio per rendersi conto del rivoluzionario metodo previsto da My English School.

In alternativa vi ricordiamo che, se vivete a Roma, potete anche frequentare un corso in presenza targato MyES nelle sedi di Piazza di Ponte Lungo e Via Oderisi da Gubbio.