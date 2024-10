ImeoN esce con il nuovo singolo Quando penserò a te

Pubblicità

Dall’11 ottobre 2024 sarà in rotazione radiofonica “Quando penserò a te”, il nuovo singolo di ImeoN disponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 27 settembre.

“Quando penserò a te” è un brano che esplora profondamente il tema della perdita, del distacco e della riflessione interiore. La canzone descrive il viaggio emotivo di chi si trova a confrontarsi con la fine di una relazione o di un’esperienza significativa, in bilico tra il dolore del passato e l’incertezza del futuro.

Il testo inizia con un senso di decisione e rischio (“oggi parto e non so se tornerò”, “oggi rischio e non so se perderò”), esprimendo la volontà di andare avanti nonostante il dubbio e la fatica di aver dato tutto, anche ciò che non si aveva. Questa riflessione si lega alla difficoltà di lasciarsi alle spalle il passato, evidenziata dal verso “ho lasciato indietro tutto il mio passato ma non è così semplice”.

La metafora dell’equilibrio su una corda sottolinea la fragilità della condizione emotiva: il “centro del petto” rappresenta un luogo di dolore ma anche di meraviglia, in cui ImeoN si trova in bilico tra sofferenza e bellezza. C’è il desiderio di una conclusione più che di un “finale perfetto”, suggerendo una ricerca di pace piuttosto che di risoluzione impeccabile.

L’immagine delle mani che scelgono di “stringere me” rappresenta l’atto di concentrarsi su sé stessi, ma con la consapevolezza che l’altra persona è ancora presente in qualche modo, come un’ombra che non può essere del tutto eliminata. Il verso “che hai deciso di bannarmi dal tuo game” introduce una sfumatura moderna, suggerendo che la separazione è stata forzata, come un’esclusione volontaria da una parte importante della vita dell’altro.

In definitiva, “Quando penserò a te” è un brano che parla di accettazione e resistenza emotiva, della difficoltà di trovare equilibrio tra il lasciarsi andare e il tentativo di ricostruirsi, e di come il pensiero di qualcuno resti sempre presente, anche quando si sceglie di andare avanti.

Commenta l’artista sulla nuova release: “Oggi rischio e non so se perderò”

Biografia

ImeoN è una giovane cantante toscana di 16 anni, determinata e semplice, che ha coltivato la sua passione per la musica fin da piccola. Ha iniziato a studiare canto giovanissima, ma è negli ultimi anni che ha visto un notevole miglioramento, grazie a un metodo di studio più strutturato e mirato, che le ha permesso di affinare le sue capacità vocali e interpretative.

Nonostante la giovane età, ImeoN ha già partecipato a numerosi concorsi di canto, anche di rilievo, distinguendosi per il suo talento e la sua versatilità. Finora ha pubblicato due singoli: il primo, “Finalmente è primavera”, ha segnato il suo debutto nel panorama musicale, mentre il secondo, una reinterpretazione del celebre brano “Grazie dei fior” di Nilla Pizzi, include una parte rap inedita, dimostrando la sua capacità di mescolare generi diversi e portare un tocco personale ai classici.

“Quando penserò a te” è il terzo singolo di ImeoN disponibile sulle piattaforme digitali di streaming dal 27 settembre 2024 e in rotazione radiofonica dall’11 ottobre.

