I’m Erika il nuovo singolo “Inoltre, sai” dal 30 settembre in radio.

Franco Micalizzi presenta I’m Erika “Inoltre, sai” estratto da “Travolto dall’irresistibile richiamo degli intrepidi Anni ’60 in una notte d’estate” l’album con Mario Biondi, Max Gazzè, Edoardo Vianello, Mariella Nava, Michele Zarrillo e Morena Martini, I’m Erika, Cristiana Polegri, Frankie Lo Vecchio, Valentina Ducros, José Ramon Caraballos Armas e Charlie Cannon

Arriva in radio dal 30 settembre “Inoltre, sai” singolo interpretato da I’m Erika estratto da “Travolto dall’irresistibile richiamo degli intrepidi Anni ’60 in una notte d’estate” l’album di grandi successi, di quegli anni, riarrangiati dal maestro Franco Micalizzi ed interpretati da grandi artisti contemporanei, già disponibile in digitale (NewTeamMusic/Believe).

Dice Franco Micalizzi: «Prima Mario Biondi, con una interpretazione unica di “Estate” di Bruno Martino poi Max Gazzè che ha trovato in “Guarda Che Luna” lo spirito originale e ironico che appartiene al suo modo di interpretare le canzoni. E ancora Edoardo Vianello a cui ho osato proporre di cantare “Sapore Di Sale”, opera di Gino Paoli. Poi la bravissima Mariella Nava che non ha esitato un attimo a cantare un capolavoro di Sergio Endrigo come “Io Che Amo Solo Te” facendone un autentico omaggio da cantautrice a cotanto cantautore e non solo, Mariella ha interpretato anche un’indimenticata e gradevolissima “Innamorati A Milano” di Memo Remigi così piena degli umori di quegli anni. Non ultimo l’intenso e bravo Michele Zarrillo con “E Se Domani” anche lui ha molto apprezzato l’idea di questo album che ripropone grandi e mitici successi della canzone italiana.»

«Ho voluto poi – aggiunge Micalizzi – la mia artista I’m Erika per interpretare l’inedito, oltre ad altri due brani, “Inoltre, sai”. Provate a sentire cosa ne ha fatto!»

Nel disco hanno suonato Franco Micalizzi – piano e tastiere, Cristiano Micalizzi – batteria, José Ramon Caraballos Armas – percussioni, Sergio Vitale – prima tromba, Luca Giustozzi – primo trombone, Roberto Filosi – sax baritono e Alfredo Bochicchio – chitarra elettrica.

Questi gli interpreti e la tracklist dell’album: Max Gazzè “Guarda che luna”, Mario Biondi “Estate”, Michele Zarrillo “E se domani”, Edoardo Vianello “Sapore di sale”, I’m Erika “Il cielo in una stanza”, Franco Micalizzi “Oye como va” feat. José Ramon Caraballos Armas, Mariella Nava “Io che amo solo te”, Charlie Cannon “Frida”, Edoardo Vianello “Abbronzatissima”, Cristiana Polegri “Le ragazze del 1960”, Morena Martini “Il pullover”, I’m Erika “Águas de março”, I’m Erika “Always be there”, Charlie Cannon “Amarsi un po’”, Valentina Ducros “Se telefonando”, Mariella Nava “Innamorati a Milano”, I’m Erika “Inoltre sai”, Frankie Lo Vecchio “L’ultima notte”.

https://www.facebook.com/FrancoMicalizzi.it

https://www.instagram.com/newteammusicofficial/