È disponibile in libreria e negli store digitali “Il vero senso dei suoi passi incerti”, il nuovo romanzo di Cristina Pacinotti edito da Morellini, che racconta la storia di un lungo viaggio alla ricerca di una nuova direzione.

“Questo romanzo si rivolge a chi è in cerca di felicità, il primo motore che può dare senso all’esistenza. Come scriveva G. Deleuze: il potere vuole corpi tristi, ha bisogno della tristezza perché può dominarla. La gioia è quindi rivoluzionaria. Ed è il motore che muove questa storia, un racconto che si rivolge a chi crede nel viaggio come forma di straniamento e rinnovamento dello sguardo sul mondo e all’interno del proprio sé”, commenta l’autrice. “Una narrazione intrisa d’amore: amore materno, amore per la Natura, amore per un possibile partner, e soprattutto amore per la vita, in tutti i suoi aspetti. Questo romanzo, mosso dalla necessità della ricerca, come gli altri due della trilogia, è incentrato sul tema degli ecovillaggi, baluardi di resistenza alla società dominante”.

Venerdì 29 novembre alle ore 18:00, presso il Circolo ARCI di Barbarasco (Via Roma 5), Cristina Pacinotti presenterà il suo nuovo romanzo “Il vero senso dei suoi passi incerti”. L’autrice dialogherà con Oreste Verrini, scrittore-camminatore, esplorando i temi del libro e la ricerca interiore. L’evento è patrocinato dal Comune di Tresana.

Sinossi

La storia di un lungo viaggio alla ricerca di una nuova direzione. Orfana di un senso di appartenenza Maria, con il figlio di quattro anni, Andrea, decide di compiere il più classico dei viaggi: quello alla volta dell’India. Siamo nel ‘95, Maria ha quasi quarant’anni. La sua esplorazione dei modi di vivere altrimenti non si nutre di ideologie vecchio stampo ma è un cammino per un autentico cambiamento di vita. Dietro le spalle il centro sociale, dove ha speso tante notti a danzare, la casa sul fiume, gli amici, la famiglia… davanti a sé il giro negli ecovillaggi e l’incontro con gli esempi viventi di alternativa autentica che le faranno comprendere come ormai la “normalità” di una vita quotidiana priva di un vero senso sia per lei impraticabile. In India ha incontrato e subito perduto l’amore. Ma la vita le fa il dono di ritrovarlo. L’incontro con Enrico fa traslare il sogno in realtà. Le scelte individuali e di coppia si espanderanno in un progetto rurale e comunitario in simbiosi con la natura. Si può raccontare la felicità? Realizzare l’utopia? La risposta che dà questo romanzo è sì, si può e, forse, in questi tempi bui, è cosa buona e giusta farlo.

Biografia

Cristina Pacinotti si è laureata con lode al DAMS di Bologna sotto la guida di Umberto Eco. A Pisa, sua città natale, ha diretto il Centro di Discipline Olistiche Nagual. Un radicale cambiamento di vita l’ha portata a dedicarsi alla formazione di ecovillaggi e comunità intenzionali soprattutto in Lunigiana, dove vive attualmente. Nel corso degli anni, ha pubblicato diverse opere di narrativa, alcune con introduzione di Dacia Maraini. L’ultimo suo romanzo, Non Ancora (Fandango, 2022), ha vinto il Premio Inedito Colline di Torino. Con l’inedito Il Ritorno del Cerchio, ha vinto il premio Grottammare 2023.