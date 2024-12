Il valore della pena: una riflessione sul sistema carcerario italiano

By

Una critica filosofica per ripensare la giustizia penale. Giuseppe Ferraro presenta il suo nuovo libro a Napoli, aprendo un dibattito sul significato profondo della pena e sulla riforma delle carceri.

Il 13 dicembre 2024, alle ore 18, presso la libreria Feltrinelli di Piazza dei Martiri a Napoli, il filosofo Giuseppe Ferraro presenterà il suo ultimo libro Il valore della pena e l’imperdonabilità. Per una critica della ragione penale (Castelvecchi Editore). Un’occasione per avviare una riflessione pubblica sul sistema carcerario italiano e sul significato della pena, coinvolgendo esperti e cittadini.

La discussione vedrà la partecipazione di Lucia Castellano, Provveditrice dell’amministrazione penitenziaria della Campania, e Don Franco Esposito, Cappellano del carcere di Poggioreale. Insieme all’autore, i relatori esploreranno il concetto di pena vera, intesa non come mera punizione, ma come esperienza che unisce cura, responsabilità e affezione.

Secondo Ferraro, il principio di proporzione “dei delitti e delle pene” teorizzato da Beccaria non risponde più alle esigenze del sistema penale odierno. È necessario spostare l’attenzione sul valore del dolore personale, rendendo la pena appropriata e individuale. Solo così si può superare l’attuale collasso delle carceri, caratterizzate da sovraffollamento, suicidi e violenza sistemica.

La pena, per essere autentica, deve farsi carico del significato del “perdono”, che Ferraro definisce come un “per dono”: una responsabilità che non si limita a dimenticare l’offesa, ma che spinge a valorizzare la vita anche nei contesti più difficili. Una prospettiva che richiama la necessità di una riforma radicale del sistema carcerario, capace di coniugare sicurezza e cura.

Le recenti sentenze sugli assassinii di Giulia Cecchettin e Giulia Tramontano hanno riportato al centro il tema della imperdonabilità, spingendo a interrogarsi sul significato profondo della giustizia. Il libro di Ferraro invita a riflettere sulla pena non solo come strumento giuridico, ma come esperienza umana che coinvolge detenuti, società e istituzioni.

