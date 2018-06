Il successo delle squadre italiane nelle competizioni europee nel corso della storia

La Champions League continua ad essere la più importante competizione calcistica a livello europeo che ha visto negli ultimi tempi il dominio dei campioni spagnoli del Real Madrid. Hanno infatti sollevato il trofeo per le ultime tre stagioni consecutive e per quattro volte negli ultimi cinque anni. Questo è un risultato davvero incredibile, che giustifica perché il Real sia la squadra più vittoriosa nella storia della competizione con ben 13 trofei vinti.

La protagonista del calcio italiano è la Juventus, che continua a dominare la serie A grazie alla vittoria del 34° scudetto in questa stagione, il 7° consecutivo. Tuttavia, i bianconeri non sono riusciti a ottenere lo stesso successo in Champions League e mancano la conquista del trofeo europeo più importante dal 1996. Nelle ultime stagioni sono stati vicini a vincerlo, ma sono stati battuti in finale sia nel 2015 che nel 2017. Le cocenti sconfitte sono state entrambe a opera di squadre spagnole, tra cui quella del 2017 dove il Real Madrid si è imposto per 4-1.

La Juventus è una delle squadre migliori al mondo e non stupisce il fatto che molti tra i giocatori bianconeri andranno in Russia a giocare il Mondiale con le rispettive nazionali, ad esempio l'attaccante argentino Higuaín. La Germania rimane sempre una delle squadre da battere e un'altra star della Juventus, Sami Khedira, vestirà la maglia della nazionale tedesca in Russia.

Non c’è dubbio che l’Italia rimanga ancora al vertice a livello mondiale, nonostante la mancanza di trofei vinti e la forma piuttosto scarsa della nazionale. Quanti trofei sono stati vinti dalle squadre italiane in tutte le principali competizioni nel corso degli anni? Dai uno sguardo e potrai rimanere stupito!