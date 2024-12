Il ritorno dei Kings of Convenience in Italia: un’unica data imperdibile

Pubblicità

Condividi

I Kings of Convenience, il celebre duo norvegese, torneranno in Italia per un’unica data esclusiva. L’appuntamento è fissato per venerdì 11 aprile 2025 all’Auditorium Paganini di Parma, una location unica che incarna l’essenza della musica acustica. Situata nell’ex zuccherificio Eridania, la venue è stata ridisegnata da Renzo Piano per offrire un’esperienza sonora ineguagliabile.

Un concerto tra B-Sides e gemme nascoste

Con il loro stile inconfondibile, fatto di chitarre acustiche e melodie intime, i Kings of Convenience proporranno un set speciale, composto da B-Sides e brani raramente eseguiti dal vivo. Questo evento offre ai fan l’opportunità di riscoprire il repertorio meno noto di una delle band più influenti del movimento neo acustico.

Pubblicità

La storia dei Kings of Convenience

Nati nei fiordi di Bergen, i Kings of Convenience sono un duo indie pop formato da Erlend Øye ed Eirik Glambek Bøe. La loro collaborazione ha avuto inizio durante gli anni delle scuole superiori e si è consolidata nel 1999 con la pubblicazione dell’album omonimo, distribuito inizialmente solo negli Stati Uniti. Il successo globale arriva nel 2001 con Quiet is the New Loud, album che ha definito un’intera generazione di musica indie acustica.

Nel 2015, per celebrare l’anniversario di questo disco iconico, il duo si è imbarcato in un tour internazionale, toccando anche l’Italia con quattro indimenticabili date. Ora, a quasi dieci anni di distanza, i Kings of Convenience tornano con un’esibizione unica nel nostro Paese.

Informazioni sui biglietti

I biglietti per il concerto saranno disponibili a partire da venerdì 13 dicembre 2024, alle ore 10:00, sul sito Ponderosa.it.

Non lasciarti sfuggire l’occasione di vivere un’esperienza musicale unica in una location suggestiva.

Cosa ne pensi del ritorno dei Kings of Convenience? Condividi la tua opinione lasciando un commento nel form in basso.