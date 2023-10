Il Raffreddore: Sintomi, Contagiosità e Cura

Condividi

a cura del dr. Giovanni Ghirga

Sintomi lievi, tra cui naso che cola e congestione. Massima contagiosità nei giorni 2 e 3.

“Il raffreddore” è un termine generico per un’infezione respiratoria lieve. È causato più comunemente da un rinovirus, ma anche adenovirus, coronavirus, virus parainfluenzali e metapneumovirus possono causare sintomi simili al raffreddore.

In alcune persone, un’infezione da Covid, influenza o R.S.V. potrebbe causare sintomi lievi e essere confusa con un raffreddore.

Sintomi

I sintomi del raffreddore sono familiari per la maggior parte delle persone: mal di gola, naso che cola, congestione e tosse, talvolta combinati con mal di testa o lieve debolezza.

Febbre, dolori muscolari e sintomi respiratori inferiori – come mancanza di respiro, respiro sibilante o dolore al petto – sono segnali che potresti avere un’infezione più grave, come l’influenza o il R.S.V.

I sintomi di solito durano circa cinque- sette giorni, raggiungendo l’apice dell’intensità nei giorni 2 e 3 e diminuendo dopo.

Come si diffonde

I rinovirus si diffondono principalmente tramite goccioline, il che significa che si inala ciò che qualcun altro tossisce, starnutisce o espira. Possono anche sopravvivere sulle superfici fino a 24 ore e puoi infettarti toccandoti il viso dopo aver preso particelle virali da qualcosa come la maniglia di una porta o il telecomando della TV.

Di solito ci vogliono uno o due giorni dopo essere stati esposti a un rinovirus per sviluppare i sintomi.

Come viene trattato

Non esistono trattamenti antivirali per il raffreddore comune, ma alcuni farmaci da banco e rimedi casalinghi possono aiutare a lenire i sintomi. (Assicurati di controllare le etichette dei medicinali: un comune ingrediente decongestionante, la fenilefrina, è stata recentemente ritenuta inefficace da un comitato consultivo della Food and Drug Administration.)

Quanto è contagioso

Sei più contagioso quando ti senti peggio, di solito durante il secondo e il terzo giorno dei sintomi. Man mano che inizi a sentirti meglio, la quantità di virus nel tuo corpo diminuisce rapidamente ed è generalmente sicuro presumere che non sei più molto contagioso dopo il terzo o il quarto giorno, ha commentato la dr.ssa Patricia Whitley-Williams, Professore di Pediatria alla Rutgers Robert Wood Johnson Medical School.

Non preoccuparti se hai ancora la tosse a quel punto; il dott. Ray ha commentato che questo è perché le vie respiratorie possono rimanere infiammate a causa della risposta immunitaria del corpo, non perché il virus è ancora presente. Tuttavia, dovresti continuare a praticare una buona igiene, come tossire nel gomito e lavare spesso le mani. Se hai molto muco o altri sintomi, dovresti comportarti come se fossi ancora contagioso.

C’è un dibattito su se è necessario restare a casa quando si ha il raffreddore. Anche se il raffreddore di solito non comporta rischi, rimane spiacevole e scomodo, il che può essere motivo sufficiente per evitare di diffonderlo agli altri. Inoltre, se il tuo raffreddore in realtà è un Covid o un R.S.V., potrebbe essere pericoloso per qualcun altro.

D. G. Smith. The NYT. Oct. 6, 2023.