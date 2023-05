Il possibile ruolo dell’AI nell’industria del gambling

Condividi

Il mondo in cui viviamo sta attraversando una profonda fase di rivoluzione tecnologica che sta interessando moltissimi settori della nostra vita. Nell’ultimo periodo, però, le notizie dei principali quotidiani e telegiornali non fanno altro che parlare dell’AI, acronimo di Artificial Intelligence, ovvero Intelligenza artificiale. Questa forma di intelligenza, che chiaramente riproduce quella umana, sta prendendo sempre di più il dominio di qualsiasi cosa si possa immaginare, come ad esempio la creazione di testi, immagini e moltissimo altro ancora.

In realtà la sua applicazione può essere infinita, con moltissimi settori che stanno pensando di implementarla, un esempio può essere il gambling. Il mondo del gioco d’azzardo da sempre è attento all’innovazione tecnologica, infatti negli ultimi anni i casinò online hanno preso il sopravvento su quelli terrestri, grazie anche alle novità come il bonus immediato alla registrazione, ovvero delle promozioni che incentivano l’iscrizione. Ecco quindi che non è strano che questo mondo strizzi l’occhio all’AI, ma c’è da chiedersi: quale ruolo potrebbe avere? Vediamo insieme le possibili applicazioni.

Gestione dei dati

Una delle possibili ruoli dell’AI nel settore del gambling riguarda la gestione dei dati. Sappiamo tutti come la questione sia molto delicata, per questo motivo gli esperti sono sempre più convinti che l’integrazione dell’intelligenza artificiale possa consentire una miglior gestione, così come una miglior analisi, riuscendo a dare ai giocatori i migliori servizi personalizzati. Inoltre a questo va aggiunto che potrebbe essere utilizzata anche per proteggere i dati dei giocatori, andando a impedire eventuali violazioni di sicurezza.

Sicurezza

Anche l’aspetto sicurezza risulta essere molto importante, specialmente nei casinò. Da sempre gli operatori cercano di restare aggiornati con i tempi, utilizzando protocolli di ultima generazione che rendano i propri dati non tracciabili, come la crittografia HTTPS. Oltre a questo, la tecnologia può essere utilizzata per evitare possibili frodi, ma in che modo? Semplicemente l’AI è capace di capire quando un giocatore compie attività sospette, quindi saper identificare quando bara. Un esempio pratico può avvenire con il conteggio delle carte, una pratica certamente non illegale, ma non accettata dai casinò online e terrestri. Allo stesso modo è in grado di analizzare le chat e capire quando un comportamento può essere lesivo per gli utenti che giocano e agire di conseguenza, magari bandendo dal tavolo o dalla piattaforma.

Sviluppo di nuovi giochi

L’intelligenza artificiale può avere anche un ruolo importante nello sviluppo di nuovi giochi da offrire ai casinò online. Infatti sempre più software house stanno pensando di migliorare l’esperienza di gioco degli appassionati andando a interrogare l’AI sugli interessi, così che si possano adattare alle preferenze. Tutto questo andrebbe a creare una esperienza personale e coinvolgente, aumentando il divertimento e l’immersione. Inoltre l’AI può migliorare l’efficienza dei giochi e la loro qualità.

Marketing personalizzato

Come detto già in precedenza, il ruolo dell’AI potrebbe totalmente cambiare l’esperienza dei giocatori, rendendola più personale. Questo vuol dire che un gioco può essere ideato in base ai propri gusti, così come la scelta nel catalogo rispecchia cosa amiamo, o ancora bonus e promozioni vengono cucite su di noi. Si tratta di una strategia di marketing che porterebbe tantissimi consensi agli operatori online, aumentando le iscrizioni.

L’esperienza di personalizzazione non è utile solamente in questo campo. Infatti, entrando in altri settori, l’Intelligenza artificiale risulta essere molto utile per andare a personalizzare le terapie per la demenza senile. Questa è solo una delle tante applicazioni che avvengono in campo medico, così come in altri settori, come quello musicale e cinematografico.