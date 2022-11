IL POP DI LIMO CON IL NUOVO SINGOLO “APNEA”

“Apnea”, il nuovo singolo della cantante pop Limo, uscito sul digitale ha già riscosso un notevole successo e da venerdì 18 novembre sarà in radio.

“Ci sono dei momenti in cui abbasso la guardia – così raccontata Limo di Apnea – e tutti i demoni che ho dentro prendono il sopravvento. Mi manca l’aria ripensando agli attimi in cui ho avuto paura davvero.”

APNEA è il risultato della mia evoluzione da POP a Dark pop con influenze provenienti dall’EDM.

La dedico a tutti quelli, che come me, si fanno forza e vanno avanti, affrontano le prove con qualche livido in più sulla pelle ma una storia da raccontare.

“Balla e non ti fermare, al resto non ci pensare, perché il brivido, la vertigine, si prova in quell’istante in cui si ferma tutto, anche il respiro”.

LIMO è una cantante ed autrice nata a Napoli. Fashion Designer di professione, ha mosso i primi passi nel mondo della musica fin da piccola, studiando canto e pianoforte. Nel 2021 partecipa al talent su MTV Italia AW LAB – IS ME MUSIC EDITION by Plug_Mi, classificandosi come finalista, con i complimenti per la Hit ” EX “ da Dj Shablo ed ERNIA, e vincendo un contratto discografico per il suo inedito, con l’etichetta del programma. Successivamente viene scelta per la campagna ADV di Natale diAW LAB, comparendo nelle vetrine di tutti gli store del mondo.

Nel Marzo 2022 diviene co-conduttrice di un nuovo format radio su Radio Marte dove apre ogni puntata con la sua esibizione Live.

Madrina del Pride si esibisce a Napoli sul carro VENUS e successivamente alla serata presso il Basic Club.

Luglio 2022 Si esibisce al Village sul lungomare Caracciolo nella sua città natale, mentre il 31 Luglio aprirà il concerto di LAZZA del suo tour SIRIO.