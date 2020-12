Il nuovo singolo di ANGELO SCHETTINO BUONASERA SIGNORINA cover di Fred Buscaglione

Da domani, in tutte le radio e canali digitali

Dopo “Meravigliosi Dettagli“, il recente cd di Angelo Schettino, imprenditore di successo con la passione per la musica, che lo anima sin da ragazzo, è stata pubblicata a sorpresa una sorprendente cover di “Buonasera signorina”, la leggendaria hit portata al successo alla fine degli anni ’50 da Fred Buscaglione.

L’album “Meravigliosi Dettagli”, di cui Schettino è autore della maggior parte dei brani, contiene dodici tracce, inclusa una fortunata cover estiva di “Be my baby”, successo del 1963 del trio delle Ronettes. Atmosfere che ruotano sui sentimenti, quelli intramontabili di un tempo, quando il corteggiamento e l’amore erano i leit-motiv delle ballads più gettonate e programmate dalle radio. Tracce che riportano alla mente i gloriosi anni sessanta e settanta, con l’attenzione ai suoni ed agli stili dell’era digitale, e che catalizzano l’interesse di un pubblico certamente “over”, ma sorprendentemente giovane e musicalmente onnivoro. “Cantare è un mio stile di vita”, spiega Angelo, “lo faccio sin da ragazzo, ma gli impegni mi hanno portato professionalmente lontano dal mondo della canzone. Mi ritengo un uomo fortunato perchè la vita mi ha dato il tempo per riaprire il cassetto dei sogni e realizzarne uno tra i più desiderati”.

E prosegue: “Nelle mie canzoni racconto storie, spesso vere, legate all’amore e all’estate, la mia più grande passione dopo la famiglia, il mare e la bellezza in genere. Tracce che nascono mentre sono impegnato nella mia attività, magari lontano da casa, quando le emozioni dei ricordi si fanno più forti, e senti la nostalgia di un periodo magico che nel mio cuore non è finito mai”. E conclude: “A dispetto di quello che si può immaginare, faccio una vita molto riservata, per nulla mondana, ed è per questo che mi si vede raramente in pubblico. E’ un momento in cui dobbiamo essere ancora più attenti e scrupolosi, ed incrocio le dita affinchè questo periodo passi in fretta. Ma una promessa sento di farla: quando tutto sarà finito, organizzerò un concerto gratuito con tanti amici ed ospiti, come ringraziamento per l’infinito affetto che il pubblico mi dimostra quotidianamente”.

Angelo Schettino, napoletano, oltre 115.000 followers, una media di un milione di visualizzazioni per ogni suo videoclip su Youtube, fans in tutta Italia e all’estero, ed una schiera di appassionati del suo stile da crooner, sapientemente ottimizzato da uno staff di professionisti che lo segue dalla sala di registrazione alle riprese dei videoclip, fino alla scelta del look. Uno stile sobrio ed elegante che rappresenta le armi vincenti dell’imprenditore con l’amore per la musica.