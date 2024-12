Il nuovo singolo dei Taverna Umberto I: un viaggio musicale per Roma

Pubblicità

Da martedì 10 dicembre, i Taverna Umberto I tornano sulle onde radio con il loro nuovo singolo, “Per Roma”. Questo brano rappresenta un inno alla musica, vista come un sogno, un viaggio capace di attraversare luoghi e persone, portando con sé emozioni autentiche. Le note e i testi si intrecciano in un racconto che celebra il potere della musica come linguaggio universale, in grado di superare barriere e unire le persone.

“Roma è una meta importante per noi”, dichiarano Giuseppe e Gianfilippo Santangelo, i due fratelli siciliani che formano il duo. “Ci ha permesso di concretizzare le nostre certezze, di incontrare persone meravigliose e condividere la nostra passione per la musica”. “Per Roma” diventa così una dedica speciale alla città eterna e a tutto ciò che rappresenta: un punto di arrivo, ma anche di partenza per nuovi orizzonti musicali.

Con questo singolo, i Taverna Umberto I vogliono trasmettere un messaggio di speranza e positività, invitando gli ascoltatori a lasciarsi trasportare in un viaggio sonoro che parla al cuore e all’anima.

Chi sono i Taverna Umberto I

Originari della Sicilia, i Taverna Umberto I sono Giuseppe e Gianfilippo Santangelo, due fratelli cresciuti con la passione per la musica. Il loro nome è un omaggio a uno storico locale di Piazza Armerina, simbolo di semplicità, autenticità e sentimenti sinceri.

Nel 2008 hanno pubblicato il loro primo album, “Parole dal Sud”, con brani inediti ispirati a storie personali. Da allora, hanno calcato palchi in tutta Italia, collaborando con musicisti di spicco e guadagnandosi premi importanti, come il riconoscimento alla Via Emilia – La Strada dei Cantautori. Tra i loro progetti di maggior rilievo, si annovera anche la collaborazione con il Coro Lirico Siciliano e l’orchestra Filarmonica della Calabria, con cui hanno unito pop e musica lirica in un tributo a Franco Battiato e Lucio Dalla.

Con due album di inediti alle spalle, numerosi concerti e un bagaglio di esperienze ricco di incontri e collaborazioni, i fratelli Santangelo continuano il loro percorso musicale con una certezza: nella musica, come nella vita, non ci si ferma mai.

“Per Roma”: una tappa speciale di un lungo viaggio

Il nuovo singolo rappresenta una nuova fase del loro cammino artistico, un invito a riscoprire il valore della musica come mezzo per costruire ponti, diffondere emozioni e unire anime diverse.

