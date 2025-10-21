“Il mio indirizzo IP”: il nuovo widget gratuito che mostra il tuo IP in tempo reale

Semplice, veloce e sicuro. È nato un nuovo strumento online per chi vuole conoscere subito il proprio indirizzo IP pubblico: si chiama “Il mio indirizzo IP”, ed è un widget interamente realizzato in HTML e JavaScript, pensato per essere leggero, intuitivo e facilmente integrabile in qualsiasi sito web.

Un servizio utile per utenti e sviluppatori

In un’epoca in cui la privacy e la sicurezza digitale sono temi centrali, sapere qual è il proprio IP può essere molto più di una semplice curiosità. L’indirizzo IP è infatti il “numero civico” del proprio dispositivo su Internet: permette ai siti di comunicare con noi, ma può anche rivelare informazioni generali sulla nostra posizione o sulla rete da cui ci colleghiamo.

Il nuovo widget non richiede installazioni o configurazioni, e rileva l’indirizzo IP in pochi secondi, interrogando diversi servizi pubblici per garantire l’affidabilità del risultato. Il design è essenziale e responsive, adatto a qualsiasi dispositivo, dai computer ai tablet e agli smartphone.

Come funziona

Basta visitare la pagina donatopaolino.it/il-mio-indirizzo-ip per visualizzare automaticamente l’indirizzo IP pubblico del proprio dispositivo.

Con un clic è possibile:

copiare l’indirizzo IP negli appunti;

negli appunti; aggiornare il risultato per verificare eventuali variazioni;

per verificare eventuali variazioni; visualizzare i dettagli tecnici, come la versione (IPv4 o IPv6) e la fonte utilizzata per il rilevamento.

Il codice è open e può essere copiato o adattato a qualsiasi sito web, ideale per chi desidera offrire lo stesso servizio ai propri utenti.

Una versione server-side per maggiore privacy

Per chi preferisce una soluzione più riservata, è disponibile anche una versione server-side in PHP, che consente di determinare l’indirizzo IP direttamente dal proprio server, senza dipendere da servizi esterni. In questo modo, il widget diventa perfetto anche per siti professionali, piattaforme aziendali o ambienti interni.

Design minimale e filosofia open

Lo stile grafico del widget richiama quello delle interfacce moderne: colori tenui, font leggibili e un’interfaccia a prova di utente.

Il progetto, firmato da Donato Paolino, si inserisce nella linea editoriale del sito, che offre guide, strumenti e risorse gratuite per la cultura digitale.

“Volevo creare qualcosa di immediato — spiega Paolino — uno strumento che chiunque potesse usare, anche senza conoscenze tecniche, per capire come funziona la rete e come viene identificato un dispositivo online.”

Dove provarlo

Il widget è disponibile gratuitamente su:

👉 https://www.donatopaolino.it/il-mio-indirizzo-ip/

Un piccolo esempio di come la tecnologia, anche nelle sue forme più semplici, possa rendere più accessibile la comprensione del mondo digitale che ci circonda.