Il malore di Edoardo Bove durante Fiorentina-Inter: quando le manovre salvavita sono necessarie

By

Pubblicità

Condividi

Durante il match tra Fiorentina e Inter, il calciatore Edoardo Bove è stato colpito da un malore improvviso, scatenando preoccupazioni tra i tifosi e la stampa. Inizialmente si è parlato di una possibile crisi epilettica e dell’adozione di manovre salvavita. Per chiarire la situazione, il professor Oriano Mecarelli, presidente della Fondazione LICE, ha spiegato come distinguere i diversi tipi di malore e le manovre appropriate.

Crisi epilettiche e altri malori: le differenze fondamentali

Secondo il professor Mecarelli, un malore può manifestarsi in vari modi, spesso confondendo gli astanti.

Pubblicità

Problemi cardiaci : In caso di arresto cardiaco o fibrillazione ventricolare , il sangue smette di raggiungere il cervello, causando perdita di conoscenza e, talvolta, movimenti simili a scosse cloniche . Anche in una semplice sincope vaso-vagale (svenimento), si può cadere e manifestare scosse leggere, ma il cuore riprende a battere rapidamente senza bisogno di interventi.

: In caso di o , il sangue smette di raggiungere il cervello, causando perdita di conoscenza e, talvolta, movimenti simili a . Anche in una semplice (svenimento), si può cadere e manifestare scosse leggere, ma il cuore riprende a battere rapidamente senza bisogno di interventi. Crisi epilettiche: Queste si distinguono per irrigidimento muscolare e scosse intense. È essenziale evitare di aprire forzatamente la bocca del soggetto, poiché ciò potrebbe causare lesioni sia al soccorritore che al paziente.

Come intervenire in caso di malore

Quando si assiste a un malore, è fondamentale capire se e come intervenire. Ecco le indicazioni:

Cosa fare in caso di crisi epilettica

Non cercare di aprire la bocca del paziente o rimuovere la lingua: questo gesto è pericoloso e inutile.

Lasciare che la crisi segua il suo corso naturale.

Appena le scosse terminano, posizionare la persona su un fianco per facilitare la respirazione e prevenire ulteriori traumi.

Cosa fare in caso di problemi cardiaci

Verificare se il soggetto respira e ha battito cardiaco.

Se il cuore è fermo, eseguire una rianimazione cardio-polmonare (RCP) o utilizzare un defibrillatore se disponibile.

o utilizzare un defibrillatore se disponibile. Chiamare immediatamente il 112 per richiedere soccorsi tempestivi.

La disostruzione delle vie aeree: quando è necessaria?

Nonostante la convinzione diffusa, spostare la lingua non è utile in casi di arresto cardiaco o crisi epilettiche. Tuttavia, è fondamentale intervenire in caso di ostruzione delle vie aeree causata da un corpo estraneo. La tecnica da utilizzare è la manovra di Heimlich, che consente di espellere il blocco tramite una compressione del diaframma.

L’importanza del primo soccorso

Eventi come il malore di Edoardo Bove ci ricordano l’importanza di conoscere le manovre salvavita e di non agire impulsivamente. Intervenire correttamente può fare la differenza tra la vita e la morte, specialmente nei primi cinque minuti di un arresto cardiaco.