IL GRUPPO EMMA VILLAS RAFFORZA IL MANAGEMENT TEAM

Condividi

INSERIMENTI NELLA DIREZIONE SALES, IN QUELLA COMMERCIALE E NELLE STRUTTURE OPERATIVE E DI CONTROLLO DEDICATE ALLA GESTIONE DI UN PORTFOLIO E DI UNA CLIENTELA IN CRESCITA COSTANTE

A pochi mesi dalla quotazione su Euronext Growth Milan, la Società senese potenzia il proprio management attraverso vari reparti, rafforzando l’area Sales, la direzione portfolio operations, la direzione administration and finance e la direzione HR.

Chiusi (SI), 23 gennaio 2024 – Emma Villas S.p.A., azienda leader in Italia nel settore del vacation rental (affitti brevi di ville e tenute di pregio), quotata sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, attua una politica di grande rafforzamento del proprio senior management attraverso funzioni operative e di controllo di ogni area.

La qualificazione ancora più verticale nei ruoli e nelle competenze di Emma Villas, con la quotazione in Borsa, ha avuto un’ulteriore accelerazione. Al fine di supportare l’AD Giammarco Bisogno e il Group General Manager Giovanni Tordi, sono stati introdotti e confermati profili di elevata esperienza in tutte le principali aree di business, da quella sales a quella Administration, Planning &Control, dalla gestione dei portfolio Italia ed estero, fino alla comunicazione e al marketing. Completano il management team: Monia Lupi, CFO & Investor Relations; Gabriele Leprini, Direzione Portfolio Operations Italia, Fabrizio Cinfrignini, Senior Project Manager Estero & Portfolio Evaluation; Irma Biseo, Group Communications & New Project Development; Luca Bertolini, Area Manager Marketing e Comunicazione di prodotto.

A partire dal mese di gennaio, inoltre, è stato ufficializzato l’inserimento di Roberto Condito, Head Group Sales Operations che si unisce alla prima linea del management di Emma Villas. Condito si occuperà del consolidamento e dello sviluppo dei canali di vendita, attraverso strategie di crescita del booking interno del Gruppo e delle partnership con operatori esteri. Una struttura sempre più managerializzata per venire incontro alla costante crescita dell’offerta: un portfolio unico di destinazioni in Italia, che da pochi mesi è stato ampliato anche da mete internazionali grazie al brand Chiara Travels.

Ad oggi, infatti, Emma Villas ha in gestione 600 strutture in esclusiva in 15 regioni italiane e, nel 2023, ha chiuso la stagione con oltre 7.600 settimane prenotate e un numero di oltre 55.000 ospiti internazionali*. Numeri importanti e destinati a crescere con l’avvicinarsi della prossima stagione estiva. Per questo, oltre ai ruoli apicali, il rafforzamento della struttura di Emma Villas riguarda anche figure inserite nelle unità operative. In particolare, le attività di Property management, Quality e Concierge Service, hanno visto un ampliamento del personale di 4 figure rispetto al 2023, sia a livello centrale (con l’arrivo di una risorsa senior dedicata alla funzione di planning e control), che territoriale, per affrontare la sfida di un numero crescente di proprietà in gestione diretta da parte di Emma Villas per il property management (+25% rispetto alle 161 del 2023, per un totale di 202 ville**).

Giammarco Bisogno, Fondatore Presidente e Amministratore Delegato di Emma Villas, dichiara: “Ogni tappa nel cammino di un imprenditore ha un significato preciso. Il rafforzamento della struttura organizzativa segna il passaggio concreto da una prima fase del nostro progetto, a quella di una ulteriore crescita organica, che sicuramente la quotazione ha accelerato. Abbiamo investito nella costruzione di un’organizzazione all’altezza delle sfide del mercato, con un management team di professionisti di elevata esperienza, in grado di fare la differenza in ogni reparto: commerciale acquisto, vendite, comunicazione e marketing, property management e qualità. Alle nuove figure, Roberto Condito in primis che ringrazio per aver accettato la nostra grande sfida, è chiesta una grande focalizzazione sui risultati, in uno scenario sempre più competitivo, e fiducia nella crescita di questo Gruppo. Emma Villas si mostra così pronta a consolidare la sua posizione sul mercato e perseguire con determinazione gli obiettivi di crescita ed espansione prefissati”.

Roberto Condito, Head Group Sales Operations, esperienza decennale nel settore del vacation rental, dichiara: “Sono felice di entrare a far parte di un’azienda italiana leader di settore con un team di professionisti di grande esperienza. Emma Villas ha già dimostrato di avere un modello vincente in grado di competere sul mercato globale; ho colto con grande entusiasmo la sfida dell’ambizioso progetto di ulteriore sviluppo che mi è stato presentato”.