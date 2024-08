Il gruppo Bauli punta al miliardo entro il 2030: innovazione e nuovi mercati

Pubblicità

Un obiettivo ambizioso per Bauli

Il gruppo Bauli ha intrapreso una fase di rinnovamento profondo che lo porterà a mirare a un fatturato di 1 miliardo di euro entro il 2030. L’azienda sta implementando una nuova strategia focalizzata sulla diversificazione dei prodotti, l’espansione dei canali di vendita e il rafforzamento della presenza sui mercati internazionali. Con un investimento di 82 milioni di euro nel biennio 2024-2025, il gruppo si prepara ad affrontare nuove sfide.

La nuova brand architecture di Bauli

Il cuore di questo rinnovamento è la nuova architettura di brand che vedrà Bauli e Motta protagonisti di un riposizionamento strategico. Bauli diventerà il marchio capogruppo, rafforzando la sua identità attorno al lievito madre, mentre Motta, con la sua lunga tradizione pasticcera, sarà il brand premium del gruppo. Questa mossa mira a ottimizzare l’offerta del gruppo e a consolidare i suoi marchi iconici come Buondì e Girella.

Innovazione e diversificazione dei prodotti

Per garantire una crescita sostenibile, Bauli continuerà a diversificare le sue linee di prodotto, espandendosi in nuove categorie e puntando all’innovazione. L’obiettivo è posizionarsi come leader sia nei prodotti delle festività che in quelli di consumo quotidiano, rispondendo anche alle esigenze di consumatori con diete particolari.

Espansione dei canali di vendita

Un altro pilastro della strategia è l’investimento nei canali di vendita. Il gruppo punta a espandere il canale Out of Home e a potenziare la rete di punti vendita “Minuto Bauli”, dove i clienti possono gustare prodotti freschi. L’attuale rete conta 13 location, ma il piano prevede una rapida crescita.

Internazionalizzazione accelerata

L’espansione geografica sarà determinante nel raggiungimento dell’obiettivo del miliardo di euro. Il gruppo intende rafforzare la sua presenza nei mercati chiave come Stati Uniti, India e Sud Est Asiatico, e aprire nuovi orizzonti in aree come Sud America e Medio Oriente.

Conclusione

Il percorso di innovazione e crescita del gruppo Bauli è appena iniziato. Grazie alla sua storia centenaria e a una visione strategica, l’azienda si proietta verso un futuro di successo, sia in Italia che all’estero. Vuoi esprimere la tua opinione su questa strategia di crescita? Lascia un commento qui sotto!