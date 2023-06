Il Grande Venerdì di Enzo 2023: La più grande portfolio night d’Italia mai stata così grande

Condividi

L’edizione 2023 de Il Grande Venerdì di Enzo, la celebre Portfolio Review nata per iniziativa di Enzo Baldoni in sua memoria e promossa ogni anno da ADCI – Art Directors Club Italiano, è stata un grande successo.

Nelle diverse città italiane presiedute dai rispettivi Local Ambassador, aspiranti pubblicitari, copywriter, art director, graphic e UI designer, filmmaker, fotografi ed illustratori hanno avuto la possibilità di incontrare alcuni tra i migliori professionisti del settore creativo italiano.

Questi i numeri dell’edizione 2023 de Il Grande Venerdì di Enzo:

· 10 città coinvolte: Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Palermo, Bari e Cagliari

· 2 nuovi esordi: Genova e Firenze

· 700 partecipanti

· 2.000 colloqui

Questo Grande Venerdì di Enzo si è rivelato come sempre ben più di una portfolio review: un’occasione di networking locale importante, fatto da organizzatori, professionisti e giovani, tutti riuniti a dialogare e condividere idee e progetti su quella che sarà la comunicazione del futuro dove anche per un settore fondamentale come questo si prospettano delle sfide molto importanti da affrontare.

Grande la soddisfazione di Stefania Siani, Presidente ADCI – Art Directors Club Italiano che così commenta: “La più grande portfolio review d’Italia non è mai stata così grande. A nome del Consiglio Direttivo di ADCI vogliamo ringraziare i Local Ambassador, straordinariamente coordinati da Angela Pastore, Board Member ADCI con delega alle Ambasciate, Jack Blanga, Board Member ADCI con delega alle attività per i giovani e Caroline Yvonne Schaper, Project Lead & Relationship Management ADCI. Grazie alle Scuole e alle istituzioni che ci hanno concesso i loro spazi. Grazie a questo nostro lavoro, il più bello del mondo. La bellezza e la luce di serate come queste, in cui le generazioni sono a servizio le une delle altre, ci conforta”.

Un prezioso momento di scambio e condivisione quello che ha offerto Il Grande Venerdì di Enzo a giovani mossi da un grande entusiasmo desiderosi di intraprendere una carriera nel mondo della comunicazione o, per chi già nel settore abbia voluto ampliare e potenziare i propri talenti.

I direttori creativi sono stati a disposizione dei nuovi talenti per analizzare il loro portfolio e dare loro suggerimenti e consigli grazie all’opportunità che l’evento patrocinato da ADCI – Art Directors Club Italiano mette ogni anno a disposizione permettendo dei veri e propri One to One tra senior e giovani leve.

Proprio come era solito fare Enzo Baldoni, copywriter e giornalista freelance scomparso nel 2004. Enzo, sempre con un sorriso in tasca e la voglia di vivere una vita fuori dagli schemi e senza alcuna etichetta, era anche fondatore e direttore creativo dell’agenzia pubblicitaria “Le Balene”.

ADCI | Art Directors Club Italiano

L’Art Directors Club Italiano è l’associazione culturale che dal 1985 riunisce i migliori professionisti nel campo della comunicazione pubblicitaria. Nel corso di più di trent’anni di vita, il Club si è evoluto in sintonia con i cambiamenti del mercato, dei media e della società ed è oggi un’associazione allargata che riunisce professionisti e cultori della materia “Comunicazione”, sempre votata al riconoscimento e al sostegno del valore della creatività come elemento fondante e vantaggio competitivo della comunicazione d’impresa, istituzionale e sociale. La missione del Club è da sempre quella di valorizzare, celebrare e ispirare l’eccellenza creativa italiana come motore di cambiamento positivo nel mondo del business, della società e della cultura, oltre che in quello pubblicitario.