Il futuro delle valute: il dollaro guiderà il 2025

Pubblicità

Condividi

La prospettiva per il dollaro USA nel 2025 appare decisamente positiva. Secondo l’analisi di Claudio Wewel, FX Strategist di J. Safra Sarasin, l’attuale forza del dollaro non è destinata a diminuire. Il suo vantaggio di rendimento rispetto alle altre valute del G10, unito alla resilienza dell’economia statunitense, ne sosterrà la crescita. Questo si tradurrà in un impatto significativo sui mercati globali.

Le dinamiche del dollaro nel 2025

Nella prima metà del 2025, il dollaro continuerà a trarre beneficio dalla limitata possibilità di tagli dei tassi di interesse negli Stati Uniti, mentre le economie europee e altre del G10 affronteranno dinamiche più deboli. Inoltre, le politiche tariffarie dell’amministrazione Trump potrebbero intensificare la volatilità valutaria, con impatti significativi sui rapporti di cambio.

Pubblicità

Le minacce tariffarie, pur essendo uno strumento negoziale, avranno un impatto variabile a seconda del potere negoziale e del peso del commercio sulle economie interessate. Le economie europee, in particolare, potrebbero essere più vulnerabili. Tuttavia, il potenziale accordo commerciale tra UE e Stati Uniti potrebbe mitigare gli effetti negativi.

L’euro, la sterlina e lo yen: prospettive diversificate

L’euro rimane fragile, penalizzato da una crescita debole, soprattutto nel settore manifatturiero. Tuttavia, una ripresa moderata potrebbe avvenire nella seconda metà del 2025, sebbene problemi strutturali, come il debito pubblico francese, continueranno a pesare. La sterlina britannica beneficerà inizialmente del bilancio del Regno Unito, ma il suo elevato valore attuale la espone a un ritracciamento. Lo yen giapponese potrebbe vedere un rafforzamento graduale, grazie alla politica monetaria della BoJ, che punta a tassi più elevati in un contesto di crescita sostenuta.

Oro e argento: protagonisti del 2025

Le prospettive per l’oro rimangono solide, sostenute dagli acquisti delle banche centrali dei mercati emergenti e dalla persistente debolezza del mercato immobiliare cinese. Anche l’argento potrebbe sovraperformare grazie al suo utilizzo in tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale, rendendolo una scelta interessante per gli investitori.