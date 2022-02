Il film sull’Onorevole Gianfranco Librandi tra i più visti su Chili

Mentre sono quasi terminate le riprese del secondo capitolo della trilogia, il primo film biografico di Luciano Silighini Garagnani sulla vita dell’Onorevole Gianfranco Librandi conquista il podio tra i film più visti delle settimane sulla piattaforma Chili,leader italiano dell’on demand.“

La scelta di spostare la distribuzione prima su Chili è stata vincente” dichiara il regista “il film verrà proiettato il 10 febbraio durante le giornate dell’Efm della Berlinale nella capitale tedesca e l’uscita quasi contemporanea sulla piattaforma italiana ha portato la visibilità necessaria per avere tra qualche giorno un sicuro nuovo successo con l’uscita pubblica su Amazon prime,nostro main distributore. Essere tra i primi tre film visti delle ultime due settimane è un risultato eccezionale che dimostra come la storia di questo grande italiano sia un esempio per tutti,con la buona pace degli haters.

Un orgoglio e una grande vetrina per la città di Saronno, terra d’origine del parlamentare ecittà dove oggi vivo” continua Luciano Silighini Garagnani “come regista questo è il mio diciannovesimo film,il numero 97 come produttore, ma il primo che ho deciso di portare sulle piattaforme on demand italiane. Sono ancora un purista del cinema. Pensate che credo di essere l’unico in Italia ancora in grado di montare una pellicola con forbici e nastro adesivo” continua il regista “i miei film, tutti girati in lingua inglese,sono usciti nelle sale americane e poi hanno seguito la distribuzione oltre oceano e non in Italia. Solo Libera,unico girato in lingua italiana, ho distribuito nel circuito italiano Europa cinemas ma non l’ho voluto online.

Da una corsa in bicicletta invece l’ho voluto proprio per il mercato italiano e in questa crisi pandemica ormai il cinema si è spostato sulle piattaforme. Ma questa scelta è dettata soprattutto dalla volontà di far conoscere al maggior numero di italiani possibile quale grande forza e quale grande esempio sia per tutti noi Gianfranco Librandi. Un grande italiano vicino al popolo, generoso e fedele ai valori francescani” conclude Silighini impegnato tra Roma e Milano per il secondo capitolo della trilogia dal titolo A colpi di pedali che sarà presentato in anteprima a maggio al mercato del cinema del Festival di Cannes. Nel cast anche Paola Greggio, sorella di Ezio, qui al debutto come attrice.