Il docufilm MAHMOOD presentato ad Alice nella Città

MAHMOOD AD ALICE NELLA CITTÀ

Il docufilm prodotto da Red Carpet, Società del Gruppo ILBE, in collaborazione con Prime Video racconta l’incredibile storia di uno dei talenti più amati della scena musicale italiana di oggi, un artista che parla la lingua dei suoi fan, li rappresenta e dà loro una voce

In anteprima il 14 ottobre nella sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma e nelle sale italiane esclusivamente dal 17 al 19 ottobre 2022

Roma, 12 settembre 2022 – MAHMOOD, il nuovo e atteso docufilm che racconta l’incredibile storia di uno dei talenti più amati della scena musicale italiana di oggi, sarà presentato in anteprima ad Alice nella Città, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma, diretta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, che giunge quest’anno alla sua XX edizione e in programma dal 13 al 23 ottobre.

Il docufilm sarà presentato con un evento il 14 ottobre per arrivare poi nelle sale di tutta Italia esclusivamente il 17, 18, 19 ottobre distribuito al cinema da Nexo Digital.

MAHMOOD è il racconto della vita di Mahmood, i suoi affetti più cari, la musica, le vittoria a Sanremo, Eurovision, il tour europeo, i backstage dei suoi lavori. Diretto da Giorgio Testi, scritto da Virginia W. Ricci e prodotto da Red Carpet, Società del Gruppo ILBE, in collaborazione con Prime Video il docufilm racconta, attraverso la voce di Alessandro Mahmoud e le testimonianze di artisti come Blanco, Carmen Consoli, Dardust, il percorso che, da ragazzino nato e cresciuto nella periferia milanese, l’ha portato al successo facendolo diventare il fenomeno musicale MAHMOOD.

Due volte vincitore di Sanremo – nel 2019 con “Soldi” e nel 2022 con “Brividi” in coppia con Blanco, un tour europeo SOLD OUT, due fortunate partecipazioni all’Eurovision Song Contest, miliardi di visualizzazioni e stream dei suoi brani e video (tra le hit Soldi, Barrio, Brividi, Rapide, Dorado), collaborazioni, anche in veste di autore, con gli artisti più seguiti e rispettati della scena musicale contemporanea – da Blanco a Carmen Consoli, da Marco Mengoni a Elodie ed Elisa; da Fabri Fibra a Guè Pequeno, Massimo Pericolo, Sfera Ebbasta. Tutto questo è Mahmood.

MAHMOOD si spinge oltre la pura e semplice celebrazione musicale per costruire una narrazione intima, fatta di momenti solitari, di bagni di folla durante le performance live e delle relazioni con le persone che hanno lasciato un segno nella sua vita personale: la famiglia, da sempre presente e suo punto di riferimento, gli amici, i collaboratori. Un viaggio interiore che ha la musica come colonna portante e dove l’amore e l’assenza trovano il loro modo di coesistere. Grazie alla sua musica esploriamo il mondo di Alessandro, la sua ricerca di qualcosa, che l’ha portato ad avere più di quanto potesse sognare e che accompagna il suo sguardo sempre lontano, come se ogni volta dovesse tornare a casa da un viaggio o partire per una nuova meta.

Il documentario segue il cantautore lungo tutto il suo tour europeo, ricostruendo per gli spettatori cinematografici la storia di uno degli artisti italiani più amati di questi anni: un percorso interiore che ha la musica come colonna portante e dove l’amore e l’assenza trovano il loro modo di coesistere.

MAHMOOD è distribuito al cinema da Nexo Digital esclusivamente dal 17 al 19 ottobre in collaborazione con i media partner Radio DEEJAY e MYMovies.it.

Il Docufilm prodotto da Red Carpet, società del Gruppo ILBE – Iervolino & Lady Bacardi Entertainment attiva nella realizzazione di contenuti video per web e TV oltre che nel celebrity management e nel VIP casting, in collaborazione con Prime Video.

“Valorizzare i talenti e le storie italiane a livello internazionale è il nostro principale obiettivo. – commenta Andrea Iervolino, Presidente e CEO di ILBE – e la storia di Mahmood, incentrata sulla sua esperienza non solo artistica ma anche personale, merita di conquistare le sale di tutto il mondo. Abbiamo fatto della promozione del Made in Italy la nostra missione, e siamo orgogliosi di poter collaborare con artisti che hanno rappresentato l’Italia nel mondo in un palcoscenico importante come quello della Festa del Cinema di Roma e di Alice nella Città”.

“Siamo orgogliosi del posizionamento che la nostra azienda sta costruendo all’interno della società affermandosi come production house di prodotti unscripted, legati sempre più all’industria musicale” – dichiara Ellida Bronzetti, CEO di Red Carpet. – “Il lavoro che presenteremo ad Alice nella Città rappresenta in questo senso il naturale proseguimento di un percorso avviato con Water World Music Festival Documentary”.