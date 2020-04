Il Dipartimento Cultura e Turismo di Abu Dhabi lancia l’iniziativa ‘CulturAll’

Abu Dhabi, 16 aprile 2020 – Il Dipartimento Cultura e Turismo di Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) presenta un nuovo progetto per portare online i suoi luoghi e programmi culturali. In arrivo sui canali social media ‘Abu Dhabi Culture’, ‘CultureAll’ includerà contenuti dinamici relativi a Manarat Al Saadiyat, Qasr Al Hosn, Cultural Foundation, Berklee Abu Dhabi, Abu Dhabi Art e altre iniziative legate al patrimonio tangibile e intangibile dell’Emirato.

‘CulturAll’ aiuterà i centri culturali, i musei, i paesaggi e gli eventi di Abu Dhabi a raggiungere tutti coloro che desiderano imparare e lasciarsi affascinare dal patrimonio culturale online, trasformando le offerte ordinarie in virtuali. Hub ed esperti della cultura produrranno contenuti differenti che toccheranno una vasta gamma di temi tra cui artigianato, usi e costumi tradizionali, arte contemporanea, siti storici e musica, creati appositamente per la fruizione e l’interazione tramite i canali social.

“DCT Abu Dhabi si impegna a promuovere e diffondere la cultura coinvolgendo un pubblico più vasto possibile. Abbiamo creato ‘CulturAll’ come mezzo per i cittadini di Abu Dhabi, degli Emirati Arabi Uniti e del mondo per non smettere di imparare, restare attivi ed allargare i propri orizzonti, anche quando non è fisicamente possibile visitare luoghi dedicati alla cultura”, ha affermato SE Mohamed Khalifa Al Mubarak, Chairman, DCT Abu Dhabi. “Siamo fermamente convinti che la cultura rappresenti un valore fondamentale e inestimabile della società. L’impegno culturale produttivo non solo stimola la creatività ma ci unisce, rafforza l’identità collettiva e diventa un patrimonio fruibile. La nostra speranza è che ‘CulturAll’ possa contribuire a rafforzare il nostro senso di unità e a mantenere i nostri cuori e le nostre menti aperti all’ispirazione, indipendentemente da dove ci troviamo nel mondo”.

Il contenuto interattivo ‘CulturAll’ verrà proposto attraverso tre temi. #CultureAllCreate fornirà agli utenti alcune linee guida, demo, lezioni ed esercitazioni per partecipare all’iniziativa cerando e condividendo contenuti self-made. #CultureAllExplore permetterà al pubblico online di esplorare Abu Dhabi tramite filmati, registrazioni e pubblicazioni relativi ai numerosi eventi culturali promossi da DCT Abu Dhabi: concerti, conferenze, mostre, festival, ma non solo. #CultureAllMeet sarà infine un’opportunità per conoscere le differenti idee e i concetti esposti dagli esperti provenienti da tutto il mondo che collaborano con DCT Abu Dhabi, grazie a live session con artisti, storici, galleristi, architetti ed altri ancora.

Il principale mandato di DCT Abu Dhabi mira alla conservazione e alla promozione del patrimonio, dell’arte e dei beni culturali materiali e immateriali dell’Emirato. Grazie agli innumerevoli sforzi compiuti e alle iniziative realizzate, Abu Dhabi si è distinto negli ultimi anni come centro artistico locale a livello globale. Con l’implementazione di un’ambiziosa strategia culturale quinquennale, DCT Abu Dhabi rinnova la volontà di rendere la cultura accessibile a tutti i segmenti della società, incoraggiando l’impegno culturale, alimentando la creatività e promuovendo la tolleranza e un senso condiviso di identità nazionale.

Ovunque ti trovi, puoi godere del meglio che il settore culturale di Abu Dhabi ha da offrire, attraverso la nuova piattaforma ‘CulturAll’ seguendo ‘Abu Dhabi Culture’su Instagram, Facebook o Twitter.