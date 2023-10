Il calo demografico italiano: 3 milioni di giovani persi dal 2002

Condividi

L’Italia si trova di fronte a una sfida demografica significativa, con una drastica perdita di giovani tra i 18 e i 34 anni che sta avvenendo da quasi due decenni. Secondo l’Istituto Nazionale di Statistica (Istat), nel 2023, il numero di giovani in questa fascia d’età è sceso a 10 milioni e 200 mila, una cifra che riflette una perdita di oltre 3 milioni di giovani rispetto al 2002. Questo rappresenta una diminuzione del 23,2% e getta l’ombra di un “inverno demografico” sul paese, con particolare severità nel Sud Italia, dove la flessione è del 28%.

Italia: il paese con la più bassa incidenza di giovani in Europa

L’Italia si trova in una posizione unica in Europa per quanto riguarda la presenza dei giovani nella sua popolazione. Nel 2021, solo il 17,5% della popolazione rientrava nella fascia d’età tra i 18 e i 34 anni. Questo dato è notevolmente inferiore alla media europea, che è del 19,6%. L’Italia, quindi, ha la più bassa incidenza di giovani in tutta l’Unione Europea.

Proiezioni future e le sfide legate all’invecchiamento della popolazione

Le proiezioni demografiche dell’Istat indicano che il futuro dell’Italia sarà dominato dall’invecchiamento della popolazione. Nel 2061, è previsto che gli ultrasettantenni costituiscano il 30,7% della popolazione nel Sud Italia, mentre al Centro-Nord rappresenteranno l’18,5%. Questa transizione demografica solleva numerose sfide per il paese, inclusa la necessità di sostenere una popolazione anziana sempre più numerosa, garantendo al contempo opportunità e benessere per le generazioni più giovani.

La perdita di giovani in Italia rappresenta una questione critica, con conseguenze significative per l’economia, la società e la cultura del paese. Per affrontare queste sfide demografiche, il governo italiano e le istituzioni pertinenti dovranno sviluppare strategie e politiche mirate a invertire questa tendenza, promuovendo la natalità, l’occupazione giovanile e l’attrattiva del paese per i giovani talenti. La gestione efficace di questo invecchiamento demografico rappresenterà una delle sfide più importanti per l’Italia nei prossimi decenni.