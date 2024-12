Il 2025 che ci attende: opportunità e rischi nei mercati finanziari

By

A cura di Massimo De Palma, Head of Multi Asset Team di GAM (Italia) SGR

Il contesto del 2024: un anno positivo nonostante tutto

Il 2024 è stato caratterizzato da un contesto geopolitico complesso, con guerre, crisi e tensioni internazionali. Tuttavia, gli impatti sui mercati finanziari sono stati sorprendentemente contenuti. Il mercato azionario americano ha continuato a mostrare una crescita robusta, supportata da consumi elevati, un mercato del lavoro solido e investimenti nell’intelligenza artificiale, che hanno alimentato gli utili delle imprese.

Al contrario, l’Europa ha subito una stagnazione economica, aggravata da crisi politiche in nazioni chiave come Germania e Francia. Sul fronte obbligazionario, la volatilità è stata elevata, con gli investitori costantemente impegnati a interpretare i cambiamenti nelle politiche monetarie.

Cosa ci aspetta nel 2025?

Le prospettive per il 2025 offrono un mix di opportunità e rischi. L’azionario americano si conferma interessante, ma le valutazioni elevate richiedono prudenza. Gli utili aziendali rivisti al rialzo, insieme ai buyback, continueranno a sostenere i mercati, anche se non si escludono possibili correzioni. In questo scenario, le small cap potrebbero rappresentare un’opportunità, risultando ancora relativamente meno costose rispetto alle mega capitalizzazioni.

In Europa, nonostante le valutazioni attraenti, manca un catalizzatore in grado di riaccendere l’interesse degli investitori. Tuttavia, settori come il turismo, i media e la difesa potrebbero trarre vantaggio dall’esposizione al mercato americano.

La sorpresa della Cina

Tra le possibili sorprese per il 2025 spicca la Cina. La scarsa presenza nei portafogli internazionali, una politica monetaria più accomodante e nuovi stimoli fiscali potrebbero favorire un’inversione di tendenza. Tuttavia, permangono alcune incognite, come la crisi del settore immobiliare e l’aumento dei dazi commerciali da parte degli Stati Uniti. Una gestione accorta delle tensioni con l’amministrazione Trump potrebbe contribuire a ricostruire la fiducia degli investitori.

Il 2025 si presenta come un anno di sfide e opportunità, con dinamiche globali in evoluzione. Gli investitori saranno chiamati a bilanciare rischi e potenziali guadagni, mantenendo uno sguardo attento su eventi geopolitici e sviluppi economici.

