Ida Altrove, “Ragazza a modo” è il nuovo singolo feat. Fabrizio Bosso

Dal 16 giugno 2023 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “RAGAZZA A MODO”, il nuovo singolo di Ida Altrove feat. Fabrizio Bosso.

“Ragazza a modo”, brano prodotto da Core e distribuito da Sony Music Italy, descrive una ragazza che ha una doppia personalità: una fragile e un’altra più spavalda e irriverente. Il singolo, con contaminazioni jazz e il featuring di Fabrizio Bosso, vuole rimandare anche ad un riferimento di una “ragazza a modo”, oltre che per i modi di fare anche per i “modi” delle scale musicali caratteristiche della teoria jazz come anche nel passaggio testuale cambia subito quel tono.

La canzone racconta di una relazione nascosta nella quale la ragazza non trova più il suo posto e nel ritornello parla di un cuore rotto in maniera molto allusiva proprio per continuare e sottolineare questa duplice personalità. “Sei la piega imperfetta che prende la vita perfetta di una ragazza a modo” è il fulcro di un testo che vuole far comprendere che quasi sempre sono le imperfezioni a farci innamorare e renderci perfetti.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Sono molto emozionata di aver avuto la possibilità di realizzare un sogno: condividere una mia canzone con l’artista che ha segnato maggiormente la mia crescita musicale e che rappresenta un riferimento nella mia musica. Sono felice di aver finalmente centrato una chiave musicale stilistica in cui confluisce il mondo jazz e, nello stesso tempo, un’apertura verso il pop main stream”.



Biografia

Ida Scarlato, classe ’95, si avvicina alla musica sin da piccola, partecipando a vari concorsi canori e masterclass di formazione musicale. Consegue il triennio di Canto Jazz presso il Conservatorio di Cosenza ed è prossima al compimento del secondo livello.

Il nome d’arte, Ida Altrove, rappresenta una sensazione di fuga da sé stessi e dalle cose materiali, la stessa fuga che, però, dà all’artista un luogo e un tempo esatti. Testa sulle spalle e cuore Altrove.

L’artista fa parte della squadra di RC Voce Produzione diretta da Cecilia Cesario e Rosario Canale nella quale studia da un anno.

