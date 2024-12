I semiconduttori al centro delle strategie azionarie europee secondo Comgest

By

mercati azionari europei hanno chiuso il mese di novembre con guadagni modesti, ma segnati da una crescente volatilità. La recente vittoria elettorale dei Repubblicani negli Stati Uniti ha sollevato timori tra gli investitori, specialmente per i settori orientati all’export, come quello automobilistico e dei prodotti chimici, che potrebbero risentire dell’aumento dei dazi sulle importazioni. Tuttavia, altri comparti come la finanza, i prodotti industriali e l’informatica hanno mostrato una resilienza maggiore, sostenendo il mercato complessivo.

Secondo Franz Weis, Chief Investment Officer e Analyst di Comgest, uno dei settori più strategici per il futuro dei mercati europei rimane quello dei semiconduttori.

ASML, uno dei leader europei nel settore, ha confermato le proprie ambizioni durante il recente Capital Markets Day, delineando obiettivi chiari per il 2030. Le stime indicano una crescita degli utili attorno al 15% entro la fine del decennio, alimentata dalla forte domanda di semiconduttori, con particolare riferimento alle applicazioni di intelligenza artificiale (IA).

Anche EssilorLuxottica ha mantenuto un trend positivo grazie alle innovazioni nei prodotti, come le lenti di controllo della miopia Stellest. Questi prodotti hanno sostenuto la crescita del fatturato nel terzo trimestre del 2023. La collaborazione con Meta nel campo degli “occhiali intelligenti” rappresenta un ulteriore elemento di forza per l’azienda.

Un altro protagonista del mese è stato Halma, che ha registrato un rialzo significativo grazie ai risultati semestrali positivi. La crescita organica del fatturato è stata dell’11,5%, con un margine EBIT in aumento del 17%. La divisione fotonica dell’azienda sta beneficiando della continua espansione delle infrastrutture dei data center negli Stati Uniti.

L’analisi di Franz Weis mette in evidenza come il settore dei semiconduttori sia destinato a rimanere cruciale per la crescita economica europea nei prossimi anni, guidato dalla domanda tecnologica e dalle continue innovazioni.