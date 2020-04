I PAW PATROL AL FIANCO DEI BAMBINI CON “LET’S WASH UP!”

DISPONIBILE SU YOUTUBE: I PAW PATROL AL FIANCO DEI BAMBINICON “LET’S WASH UP!”

Con l’aggravarsi della situazione a livello globalei cuccioli più amati da tutti i bambini del mondo corrono in supporto dei più piccoli con un ineditovideo musicale che racconta l’importanza di lavare bene le maniper prendersi cura di se stessi e delle persone amate

I Paw Patrol e tutti i fantastici personaggi di Adventure Bay sono i protagonisti di Let’s Wash Up!, l’inedito video musicale disponibile su YouTube e prodotto da Spin Master Entertainment, per ricordare ai più piccoli -in questa situazione di emergenza mondiale che non smette di aggravarsi- le procedure essenziali per prevenire le malattie e tenere al sicuro famiglia e amici: lavarsi bene le mani, segnalare agli adulti un eventuale stato di malessere e riposare per tornare presto in forma.

Da sempre in prima linea accanto al giovane Ryder per risolvere piccoli e grandi problemi quotidiani, Marshall, Chase, Rubble, Skye, Rocky portano in questo divertente video alcuni dei valori fondamentali della serie come l’attenzione e la cura per gli altri e l’importanza della condivisione, per rendere la routine del lavaggio mani ancora più semplice e divertente perchè “non c’è problema troppo grande o cucciolo troppo piccolo per aiutare tutti a rimanere puliti e al sicuro!”

Vero e proprio fenomeno mondiale, con sei stagioni della serie tv in onda tutti i giorni su Nick Jr (canale 603 di Sky) – e in chiaro su Cartoonito – e una linea di giocattoli perennemente sold out, Paw Patrol è la property prescolare nata dalla virtuosa partnership tra Spin Master Entertainment e Nickelodeon, che narra le vicende di una squadra di pronto intervento formata da sei cagnolini, ognuno dei quali dotato di un’abilità particolare, e Ryder, un bambino di 10 anni che con il suo team a quattro zampe è sempre pronto ad aiutare la comunità di Adventure Bay.