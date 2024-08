I migliori giochi da 7Signs Casino usciti a luglio

Pubblicità

Condividi

Il mese di luglio è stato molto produttivo per i fornitori di software per l’iGaming: questo mese sono stati rilasciati centinaia di nuovi titoli. I giocatori del 7Signs Casino hanno scelto i loro giochi preferiti che vale la pena scoprire sia per i principianti che per i giocatori più esperti. Dare un’occhiata più da vicino a queste slot machine renderà la navigazione tra i nuovi titoli molto più facile per gli appassionati del genere.

Legends: Battle for Earth

Il primo gioco di 7Signs Casino della lista si chiama Legends: Battle for Earth ed è stato sviluppato da Octoplay. Questo studio ha suscitato molto scalpore nel settore negli ultimi due mesi e la sua ultima uscita dimostra ancora una volta la bravura degli sviluppatori e la loro capacità di produrre una slot di alta qualità. La macchina ha un tema insolito e uno stile visivo molto particolare che ricorderà ai giocatori i vecchi fumetti.

Pubblicità

Il gioco in sé ha un layout con quattro righe e sei rulli, che è abbastanza standard per Octoplay. Non ci sono linee di puntata fisse, in quanto Legends: Battle for Earth offre il meccanismo dei Cluster Pays, in cui è sufficiente che i simboli corrispondenti si trovino uno accanto all’altro. Il valore del Ritorno al Giocatore di questa slot è del 95,70%, mentre il moltiplicatore di vincite massime raggiunge i x6.000. Entrambi questi valori sono superiori alla media delle slot rilasciate nel 2024, il che è sicuramente interessante per i giocatori esperti.

Ciò che è ancora più interessante per i fan esperti del genere è l’assortimento di funzioni aggiuntive disponibili in Legends: Battle for Earth. L’elenco delle sue meccaniche include simboli Wild, simboli in espansione, giri gratuiti, un mini-gioco Showdown, moltiplicatori e acquisti bonus. Inoltre, è possibile optare per una puntata doppia, che aumenta notevolmente le possibilità di ottenere simboli speciali.

Joker’s Jewels Wild

Il secondo gioco di 7Signs Casino dellaselezione si chiama Joker’s Jewels Wild. È stato sviluppato da Pragmatic Play, uno dei fornitori di software per casinò online più famosi al mondo, e la qualità di questa versione corrisponde allo status dell’azienda che l’ha creata. Anche se la macchina ha lo stile di una slot classica vecchio stile, presenta comunque tutta la fedeltà grafica e la fluidità delle animazioni che un giocatore si aspetterebbe da un gioco del 2024.

Joker’s Jewels Wild ha un layout 3×5 con solo cinque linee di pagamento, il che rende l’esperienza intuitiva per i principianti e i giocatori occasionali. Allo stesso tempo, l’RTP del gioco è pari a un incredibile 96,58%, il che lo rende adatto anche a chi gioca a lungo termine. Il moltiplicatore di vincita massimo di questa slot raggiunge x2.500, mentre l’indice di volatilità è medio.

SixSixSix

L’ultimo gioco di 7Signs Casino della selezione si chiama SixSixSix ed è stato creato da Hacksaw Gaming, un altro noto fornitore di software di iGaming. Questa slot ha un tema demoniaco ed è realizzata come un vecchio cartone animato in bianco e nero, che inevitabilmente ricorderà ai giocatori Cuphead. Lo stile è decisamente unico e fresco e fa sì che la slot si distingua immediatamente tra le altre uscite di quest’estate.

SixSixSix ha un layout con quattro righe e cinque rulli, che generano fino a 14 linee di puntata che i giocatori possono utilizzare nelle loro combinazioni. La percentuale di RTP di questa slot è del 96,15, mentre il coefficiente di vincita massima è di x16.666. Entrambe queste metriche sono significativamente superiori alla media dei giochi moderni.

Per quanto riguarda le funzioni aggiuntive, SixSixSix è ricca di interessanti meccaniche che i giocatori possono esplorare. L’elenco include simboli Wild, simboli Scatter, giri gratuiti, moltiplicatori, ruote della fortuna, patti con il diavolo e molte altre meccaniche bonus. Come prevedibile, è anche possibile avviare subito i mini-giochi con la funzione Acquisti Bonus.