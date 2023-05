I MANAGER ROCCA, SALAMONE E ANTONIOLI ACQUISISCONO VALUE PARTNERS

Condividi

Con il nuovo board giovane e motivato si apre una nuova fase di crescita per la prima società di consulenza italiana, che punta a rafforzare il suo ruolo di partner per la transizione digitale delle imprese

Milano, 3 maggio 2023 – Sebastiano Rocca, Emanuele Salamone e Alberto Antonioli sono i nuovi manager che hanno appena acquisito Value Partners S.P.A., la prima società di consulenza strategica italiana nata a Milano nel 1993 con approccio e visione internazionali.

Il team si appresta a disegnare una nuova fase di crescita per la società, puntando a rinnovare il modo in cui si fa consulenza e a rafforzare il ruolo di partner per la transizione digitale delle imprese, con l’obiettivo di diventare un hub di accelerazione aziendale innovativa nei settori critici per lo sviluppo del paese, quali tech, green energy, sostenibilità. La fase di crescita prevede anche un investimento sui giovani di talento con una campagna di assunzioni nel medio termine.

“È con estremo entusiasmo che affrontiamo questo nuovo percorso consapevoli del grande valore creato da Value Partners nel corso della sua storia in termini di know-how e rapporti professionali – dichiarano i nuovi soci. “Il nostro obiettivo è continuare a creare alto valore al servizio della business community italiana protagonista nel mondo. Competenza strategica e digitale sono i due asset sinergici che continueremo a cavalcare”.

IL NUOVO MANAGEMENT :

Sebastiano Rocca, 45 anni, Managing Director. Dopo aver iniziato la sua carriera in Value Partners affiancando in operazioni straordinarie e di sviluppo eccellenze del Private Equity e del settore manifatturiero, nel 2010 inizia a sviluppare la sua esperienza nelle telecomunicazioni e del digitale ricoprendo ruoli di rilievo in primarie realtà del settore fino a prenderne la guida.

Emanuele Salamone,44 anni, Managing Partner. Esperto di relazioni istituzionali con una conoscenza strategica della pubblica amministrazione, ha maturato esperienza in ambito finanziario occupandosi di operazioni di M&A e ha ricoperto posizioni di rilievo in primarie realtà internazionali occupandosi di aspetti complessi, dalla gestione delle crisi alle attività strategiche.

Alberto Antonioli,56 anni, Managing Partner. Con oltre 30 anni di esperienza nella consulenza strategica, advisor di numerose aziende in diversi settori industriali su temi strategici, di innovazione e organizzazione. È stato amministratore Delegato di Value Partners LatAm e Italia.