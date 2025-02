I giovani e la gestione del denaro: conti online e prestiti digitali a misura di Gen Z

Pubblicità

Velocità, flessibilità e accessibilità sono le caratteristiche fondamentali che i prodotti finanziari devono possedere per soddisfare le esigenze della generazione Z, i primi veri nativi digitali. Affacciandosi al mondo del lavoro, questi giovani si trovano a gestire le proprie finanze con strumenti che devono essere intuitivi e disponibili su dispositivi mobili, come smartphone e computer. In questo modo, possono monitorare i movimenti di denaro e effettuare operazioni finanziarie in pochi click, ovunque si trovino.

Di seguito andremo a scoprire le soluzioni di conto corrente digitale disponibili più adatte ai giovani e i prestiti digitali ai quali possono accedere.

Parola d’ordine: connessione

I giovani della Gen Z, oggi di età compresa tra 15 e 30 anni, cresciuti in un’epoca di rapido sviluppo tecnologico e digitale, danno per scontato l’uso di internet per gestire ogni aspetto della loro vita, compreso il denaro. I prodotti finanziari più adatti a loro sono quelli che offrono app e siti web sicuri, veloci e accessibili, che permettono non solo di controllare il saldo del conto corrente o verificare l’accettazione di una richiesta di prestito, ma anche di:

aprire un nuovo conto online;

associare ad esso prodotti aggiuntivi come carte di credito e conti deposito;

come carte di credito e conti deposito; effettuare pagamenti istantanei;

richiede prestiti tramite app o sito web, eliminando la necessità di recarsi in filiale.

Trasparenza e convenienza

Oltre alla connettività, trasparenza e convenienza sono altre due priorità per i giovani della Gen Z. I conti correnti e i prestiti ideali per loro devono offrire informazioni chiare e immediate su caratteristiche, vantaggi e costi. È fondamentale che questi costi siano realmente competitivi. I conti correnti più apprezzati da questa generazione sono quelli a canone zero o azzerabile tramite l’accredito diretto dello stipendio, con bonifici e altre operazioni gratuite, e carte di debito con canoni mensili contenuti. Analogamente, i prestiti devono presentare tassi d’interesse convenienti e privi di sorprese.

Conti online e prestiti digitali per la Gen Z: poche formalità e assistenza multicanale

Per finire, i prodotti finanziari su misura per questa esigente generazione devono, da un lato, prevedere il minor numero di formalità in fase di apertura – per quanto riguarda i conti correnti – o richiesta – per ciò che concerne i prestiti – e, dall’altro, garantire un’assistenza efficiente e sempre disponibile, meglio se multicanale. Ottimi, dunque, i servizi di Internet Banking che permettono di ricevere supporto immediato tramite chat istantanea – con un bot o un operatore in carne e ossa -, ma che non tolgono la possibilità di contattare il servizio clienti tramite telefono o e-mail, nonché, all’occorrenza, di recarsi in filiale.

In sintesi, la generazione Z richiede prodotti finanziari che combinino connettività, trasparenza, convenienza e supporto multicanale. Le istituzioni finanziarie che riescono a soddisfare queste esigenze, fornendo al contempo strumenti educativi, saranno ben posizionate per conquistare questo segmento di mercato in rapida crescita.