I gemelli THE DOUBLES, attualmente in gara a XFactor Malta, presentano il nuovo singolo “Fuso Orario”

Condividi

Dal 15 dicembre 2023 sarà in rotazione radiofonica “FUSO ORARIO” (Joseba Publishing), il nuovo singolo dei THE DOUBLES sotto la direzione artistica di Gianni Testa disponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 1° dicembre.

“Fuso orario” è l’attesa di un messaggio, l’attesa di risposte che ci portino a comprendere se il sentimento che proviamo sia corrisposto, e la confusione che si genera nella mente viene comparata al primo giorno della settimana, per tutti motivo quasi di disorientamento, domande e piccoli disagi, il lunedì.

Il brano è stato scritto da Mirco La Rosa, Giovanni Segreti Bruno, Francesco Greco.





Commentano gli artisti a proposito del nuovo brano: “Fuso orario è la descrizione di un’ insieme di emozioni che si legano e mescolano insieme, creando una sensazione di confusione e disorientamento comparato al primo giorno della settimana, proprio il lunedì da cui tutti il prima possibile vogliamo andar via”

Biografia

The Doubles è un duo canoro formato da Mirco e Nicol La Rosa due gemelli nati il 20 settembre 1998 a Ragusa che hanno in comune non soltanto la data di nascita ma anche la passione per i canto che sin da bambini li ha portati a partecipare a diversi provini come “Ti Lascio una canzone” che ha permesso loro di essere stati ascoltati dal maestro Leonardo De Amicis che ne ha apprezzato le doti vocali.

Il duo è stato coinvolto in diverse manifestazioni culturali, come la Giornata sulla Sicurezza Stradale “Polstrada”, apprezzati dalla polizia locale e dal Prefetto di Ragusa tanto da riuscire ad’ aggiudicarsi la prima pagina sul quotidiano “La Sicilia”.

Per tre anni consecutivi hanno provato ad accedere alla scuola di “Amici” riuscendo però a superare soltanto la fase online del provino.

Il duo ha partecipato a diversi campus musicali per migliorare e perfezionarsi al meglio così da realizzare il sogno di fare della musica il loro mestiere.

Tre anni fa hanno aperto un profilo social su Instagram nel quale pubblicano diverse cover musicali che verranno apprezzate da molti, tanto da essere notati e ospitati a Radio Italia anni 60 (Roma).

Nel 2021 partecipano ai casting di X-Factor 2021 riuscendo ad’ arrivare ai casting televisivi difronte i 4 Giudici, aggiudicandosi il Si da parte di Mika.

Sempre nel 2021, il 7 dicembre, vengono ospitati alla manifestazione “Una Melodia per la Sicurezza” XII^ edizione dall’Associazione Argos Forze di Polizia a Roma all’ interno del “Rony Roller Circus”, ricevendo così un attestato di partecipazione come: “Artisti di grande valore umano, con la loro presenza, e la loro performance hanno arricchito di contenuti sociali questa manifestazione”.

Il 10 dicembre 2021 pubblicano il loro primo Singolo “Come altalene” riuscendo ad’ ottenere in pochi giorni più di 57.000 visualizzazioni, tanto da essere ospitati e inseriti in moltissime radio e tv nazionali e internazionali.

Il 3 giugno 2022 pubblicano il loro secondo singolo “HYPE”raggiungendo in pochi giorni 8.072 ascolti su Spotify.

Nell’estate 2023 partecipano al contest “Sicilia Vocal Festival” di cui saranno i vincitori della categoria Jung e vincitori assoluti entrando così di diritto a Sanremo Live Box.

Ad ottobre partecipano alle audition di X Factor Malta riuscendo a convince tutti i giudici, ottenendo così 4 Si e passare al prossimo step (Bootcamp), riescono a superare anche questa fase ed arrivare alle six chair challenge.

“FUSO ORARIO” (Joseba Publishing) è il nuovo singolo dei The Doubles disponibile sulle piattaforme di streaming digitale dal 1° dicembre e in rotazione radiofonica dal 15 dicembre 2023.

Instagram