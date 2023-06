I 6 cavalli più famosi nella storia dell’ippica

Condividi

L’ippica è uno sport molto seguito dagli appassionati di corse dei cavalli. Negli ippodromi di tutto il mondo, davanti a migliaia di spettatori, ogni giorno sono in programma avvincenti gare. Negli ultimi decenni, si sono affermati puledri che più di altri hanno fatto la storia, insieme ad alcuni tra i più bravi fantini. Una serie limitata di campioni che hanno conquistato il pubblico sia di galoppo che di trotto, in Italia e nel mondo. Scopriamo quali sono i più famosi nelle due specialità ippiche.

I 3 cavalli al top nel galoppo

Tra i puledri più celebri nel galoppo, partiamo da una leggenda, “Ribot”, a cui si sono ispirate anche famose pellicole cinematografiche. Faceva parte della scuderia di Federico Tesio, ricordato come un campione di livello assoluto negli anni cinquanta, capace di vincere tutte le gare (16) a cui partecipò. Con in sella un top tra i fantini dell’epoca, Enrico Camici, dimostrò la sua imbattibilità nel corso di tutta la sua carriera, riuscendo a vincere anche corse di prestigio internazionale, come la celebre doppietta nella leggendaria Arc de Triomphe. In tempi più recenti troviamo invece il magnifico “Frankel”, mattatore nei primi anni del Duemila. Ben 14 gare disputate da questo splendido esemplare e altrettanti successi. Tra le vittorie più prestigiose, segnaliamo il Champions Stakes di Ascot e le 2.000 Guineas. Infine uno dei preferiti dalla maggior parte degli appassionati di scommesse cavalli, poiché difficilmente si faceva sfuggire la vittoria nei grandi eventi: la mitica Enable. Una magnifica puledra più volte montata dal nostro Frankie Dettori. In carriera ha trionfato per due volte nella Prix de l’Arc de Triomphes, una alle Epsom Oaks inglesi e addirittura tre al prestigioso evento King George VI.

I 3 cavalli al top nel trotto

Nella specialità del trotto, particolarmente amata nel Belpaese, menzioniamo Indro Park, un magnifico cavallo che ha dominato la scena italiana nella seconda parte degli anni ottanta. Tra i suoi grandi successi, il Derby ed il Criterium. Tra le migliori trottatrici invece degli anni novanta, segnaliamo la cavalla Moni Maker. Di origini americane, si impose in molteplici gare nazionali ed all’estero. Tra i suoi più grandi successi, la Copenhagen Cup ed il Prix d’Amérique. Infine non potevamo dimenticarci del cavallo di trotto considerato il numero uno in assoluto nella storia dell’ippica, il mitico “Varenne”. Celebre per aver conquistato tutto quello che c’era da vincere, negli ippodromi italiani ed esteri. Tra i suoi più grandi successi, il Grand Prix d’Amérique, la mitica Lotteria d’Agnano e la leggendaria Breeders Crown. Un top assoluto che si affermò nelle corse tra la fine degli anni novanta e l’inizio del nuovo millennio, chiudendo la carriera con numeri incredibili: 62 successi su 73 corse disputate.