Hoop Music presenta i nuovi singoli di Alice Stocchino, Carlo F. Vitrano e Lechien 

Sono già in radio i nuovi singoli di Alice Stocchino “Tu”, Carlo F. Vitrano “Contagocce” e Lechien “Polvere” disponibili su tutte le piattaforme digitali.

«”TU” è una dedica a tutte quelle persone che vedono la vita come un ostacolo alla loro felicità, che soffrono, che si sentono sole e sbagliate e che vorrebbero solamente cancellarsi – afferma Alice Stocchino – una dedica a chi vorrebbe chiedere aiuto per eliminare quei maledetti pensieri deleteri contrari alla vita, ma si vergogna e quindi si allontana da tutto e da tutti. Tutto questo è raccontato da un altro soggetto che vorrebbe aiutare e avvicinarsi, ma avere il permesso di stare accanto a qualcuno in questo specifico delicato momento, dipende solo dal volere della persona.»

«Il brano parla di una ragazza conosciuta tempo fa. Osservando i suoi comportamenti ed il modo in cui si rapportava con la gente, mi ha ispirato questa canzone – afferma Carlo F. Vitrano – mi ha infatti incuriosito il suo essere sicura di sé e la sua impavidità nell’affrontare le cose, il tutto con un atteggiamento freddo e distaccato, utilizzato come scudo per non affezionarsi troppo alle persone. Questo perché in passato, fidandosi di chi le stava a cuore, ha subito dolorose delusioni, tali da farla soffrire talmente tanto da aver deciso di donare quel poco d’amore che l’è rimasto col “Contagocce”.»

«”Polvere” è una passeggiata nella mia “soffitta dei ricordi” – racconta Lechien – di quelli che ti vengono a cercare quando meno te lo aspetti e ti travolgono in un viaggio malinconico tra chi c’è stato e chi ci sarà; tra chi è rimasto e chi invece era semplicemente di passaggio. Ci sono dei ricordi fatti di paura, disordine ma anche di battaglie vinte e di momenti che, finalmente, fanno tornare a respirare.»

I brani sono tutti prodotti da HOOP Music etichetta che fa capo al network di scuole musicali capitanato da Giancarlo Genise (vocal coach) e la cui direzione artistica è a cura di Red Canzian.

HOOP MUSIC Web Site | Facebook | Instagram