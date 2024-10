“Ho cambiato idea” è il nuovo singolo di Mauro Cesaretti

Pubblicità

Da venerdì 1° novembre 2024 sarà in rotazione radiofonica “HO CAMBIATO IDEA”, il nuovo singolo di MAURO CESARETTI, già disponibile sulle piattaforme digitali dal 25 ottobre.

Il brano “Ho cambiato idea” rappresenta un altro tassello prezioso nel percorso artistico di Mauro Cesaretti. La canzone affronta il tema del cambiamento interiore, della crescita personale che avviene quando si decide di prendere in mano la propria vita e guardare al futuro con una nuova prospettiva. Il testo riflette una profonda introspezione, in cui l’artista esplora le sfide e le decisioni che portano a riconsiderare vecchie convinzioni. Dal punto di vista sonoro, il pezzo si distingue per un sound che fonde elementi pop con influenze elettroniche. La produzione è pulita e moderna, con un arrangiamento che crea un equilibrio tra le parti vocali e gli strumenti, permettendo alla voce di emergere con forza e chiarezza. La linea di basso profonda e pulsante si sposa perfettamente con le melodie elettroniche, dando vita a una traccia coinvolgente e ben strutturata.

Il cantautore dimostra ancora una volta la sua capacità di combinare liriche significative con un sound accattivante, confermandosi un artista completo e maturo. “Ho cambiato idea” è una canzone che parla direttamente all’ascoltatore, offrendo spunti di riflessione e momenti di pura emozione, il tutto incorniciato da una produzione musicale di alta qualità.

Spiega l’artista a proposito del brano: “L’arrangiamento di questa canzone segue un po’ lo stile di Jason Mraz, ed è completamente suonato. Ci siamo davvero divertiti in studio a registrare tutti insieme, creando un’atmosfera di grande energia e collaborazione.

Per quanto riguarda il video, l’idea di vestirmi da carcerato, con sotto una camicia molto colorata e una manetta su un braccio, è nata per simboleggiare la liberazione da una prigionia di coppia o familiare. Volevo esaltare tutte quelle personalità eccentriche, che finiscono per liberarsi dalle catene delle responsabilità di una coppia matura. È stata una scelta pensata per rappresentare l’equilibrio tra libertà personale e maturità”.

Biografia

Mauro Cesaretti, classe ’96, dopo una lunga formazione teatrale e musicale tra pianoforte, canto e coro, raggiunge il suo “battesimo” artistico con la poesia nel 2013, organizzando presentazioni e spettacoli in giro per l’Italia. Nel 2016 inizia a scrivere le sue prime canzoni ed esordisce come cantautore nel 2019 vincendo numerosi premi (tra cui Voci d’Oro 2019, A Voice for Europe 2019, Musica È 2022, Cantagiro 2022, Discanto 2023), una borsa di studio in composizione per il Cet di Mogol nel 2020 e una masterclass in songwriting della Berklee College of Music di Boston nel 2022. Finalista di molti festival (tra cui Castrocaro, Premio Lunezia, Ny Canta, Premio Bertoli, Je So Pazzo, Percoto Canta e molti altri) negli anni ha conosciuto svariati autori e compositori illustri. Attualmente porta avanti il suo progetto musicale realizzando inediti per artisti emergenti: Luana Frazzitta e Angela Tesone.

