HERA – VENERDÌ 25 NOVEMBRE ESCE IN RADIO E IN DIGITALE “EUDEMONIA” IL NUOVO SINGOLO

Dal 25 novembre 2022 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “EUDEMONIA” (Navaho Music), il nuovo singolo di HERA.

“Eudemonia” è un brano composto a quattro mani da Hera e dal produttore Marco Canigiula. Il singolo anticipa l’uscita del secondo EP prevista per la primavera 2023, un progetto discografico che fonde la musica con i quattro elementi naturali. Nel caso di “Eudemonia” l’acqua è la protagonista indiscussa del processo creativo: il risultato è un mix equilibrato tra sound design, voci e testo.

Spiega l’artista a proposito del brano: «“Eudemonia” nasce da una riflessione condivisa sulla felicità. Da tempo ero alla ricerca di una risposta su cosa volesse dire essere felici, così durante una giornata di metà luglio ho capito che avrei dovuto scavare a fondo per trovare una risposta convincente. Sapevo che un unico punto di vista non sarebbe bastato, volevo qualcosa di più e, allora, ho cercato la complicità delle persone che fanno parte della mia quotidianità, ma anche di chi mi segue da tempo sui social. La felicità è un atto di coraggio, un percorso a tappe, è un viaggio e mai una destinazione».

Biografia

Nell’anno 2016 nasce il progetto HERA, caratterizzato da una decisa comunicazione testuale e visiva. La sua produzione musicale strizza l’occhio a sonorità internazionali, permettendo all’artista di farsi conoscere e apprezzare sia in Italia che all’estero. Tra le valide collaborazioni musicali citiamo diversi nomi noti italiani come Pierpaolo Principato, Emiliano Begni, Donato Cedrone, Jacopo Carlini e altri. Il 2017 è l’anno dell’EP “Inside Me” un racconto introspettivo introdotto attraverso brani noti rivisitati e arrangiati in una chiave molto personale. Nell’anno 2018 segue “My Christmas Gift”, lavoro che vanta la complicità di L. Mattacchione, armonica solista per il Maestro Ennio Morricone; i singoli “Christmas Eve” ed “Elettromagnetica”, produzioni del 2019, sono entrambi brani originali che catturano l’interesse del settore musicale Indie e l’attenzione di note radio italiane. L’8 Dicembre 2020 è una data molto importante per il progetto, difatti l’uscita di “Escape Room” simboleggia l’inizio di una nuova autoproduzione firmata Hera Project e composta a quattro mani con lo Staff di Canzoni Inedite, brand dell’etichetta romana Cantieri Sonori. A distanza di pochi mesi seguiranno i singoli “Il Duca Bianco” (23 febbraio 2021) e “Dorian Gray” (16 luglio 2021), sino a giungere alla tanto attesa pubblicazione del primo EP di brani originali del progetto dal titolo “Mandala” uscito su tutte le piattaforme digitali lo scorso 27 maggio, contenente due nuove canzoni: “Kandinskij” e “Notte stellata”.

