HALLOWEEN / Ognissanti bollente a Bologna, con gli astri del cinema a luci rosse: Malena e Rocco Siffredi

Bologna, 29 Ottobre 2019 – A discapito delle previsioni meteo, la temperatura nel fine settimana di Halloween, si preannuncia scottante in provincia di Bologna. L’idea di appiccare trasgressione al freddo ponte di ognissanti è del Certe Notti Spa & Privé Naturist Club (Via Mino, 2, 40061 Minerbio BO), innovativo locale riservato ai soli soci adulti. Il weekend libertino inizia giovedì 31 ottobre, dove è in programma il debutto di una cena con delitto, ma trasgressiva.

E il primo novembre arriva Milena Mastromarino, in arte Malena: l’attrice hard italiana, ex naufraga dei reality ed ex membro dell’assemblea nazionale del PD, è richiesta in Emilia Romagna per eleggere: Miss Lap Dance, tra le candidate al contest, organizzato dalla struttura per le vacanze e il benessere degli adulti. Mentre sabato 2 e domenica 3, per il settimo compleanno del club bolognese, c’è un ospite d’eccezione: il noto attore, regista e produttore internazionale del cinema a luci rosse, Rocco Siffredi che, insieme a Malena e ad altri attori della propria accademia professionale, è in provincia di Bologna per ultimare le scene di una prossima produzione cinematografica a tripla x.

Il bollente sexy horror weekend, ideato per celebrare Halloween, è in programma, da giovedì a domenica, presso il Certe Notti Spa & Privé Naturist Club a Minerbio (BO).