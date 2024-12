Guidare il cambiamento nella sanità pubblica: il meeting SIMM a Bertinoro

Pubblicità

Condividi

La suggestiva cornice di Bertinoro (Forlì-Cesena) ha ospitato il II° meeting SIMM GenerAzioni in Sanità, un evento promosso dalla Società Italiana di Leadership e Management in Medicina (SIMM) in collaborazione con la Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica (SitI). Il tema principale, “Guidare il cambiamento in PHC: territorio di cambia-menti”, ha riunito esperti e giovani professionisti per discutere le sfide e le opportunità della sanità pubblica e dell’assistenza primaria.

La sanità al centro del cambiamento

Nel contesto attuale, caratterizzato da continue transizioni demografiche, tecnologiche ed epidemiologiche, i professionisti sanitari sono chiamati a prendere decisioni cruciali. Durante le tre giornate del meeting, sono stati condivisi strumenti, strategie e testimonianze per affrontare queste sfide. Come ha sottolineato Mattia Altini, presidente della SIMM e direttore dell’assistenza ospedaliera della Regione Emilia-Romagna, è fondamentale investire sul capitale umano:

Pubblicità

“Il cambiamento in sanità richiede una visione integrata e multidisciplinare, dove ogni competenza è parte di un sistema orientato alla salute globale e locale”.

Giovani leader e innovazione

L’evento ha rappresentato un’occasione unica per i giovani medici e professionisti sanitari di confrontarsi con esperienze di leadership e management sanitario. Roberta Siliquini, presidente della SitI, ha enfatizzato l’importanza della prevenzione e dell’innovazione per garantire equità, sostenibilità e qualità nei servizi sanitari del futuro. La partecipazione di leader riconosciuti a livello nazionale e internazionale ha arricchito il dibattito, offrendo modelli concreti di gestione efficace in sanità pubblica.

La tua opinione conta!

Cosa pensi di iniziative come questa per formare i futuri leader della sanità? Condividi il tuo parere nel form qui sotto!