Guida TV del 22 Novembre: Cosa Vedere Stasera su Rai 1, Rai 2, Rai 3 e Altri Canali

La programmazione televisiva di stasera offre una vasta gamma di opzioni per gli spettatori di tutti i gusti. Dai talk show agli show di intrattenimento, dalle serie TV ai film, c’è qualcosa per tutti. Ecco una panoramica di alcuni dei programmi in onda stasera sui principali canali televisivi italiani.

Rai 1: Noi e… Ore 21:30 Mara Venier e Loretta Goggi conducono lo show “Noi e…”, un programma di intrattenimento e beneficenza nato per raccogliere fondi a sostegno dell’Unicef. In questa puntata, ospiti VIP parteciperanno a performance uniche. Un’occasione speciale per divertirsi e contribuire a una causa importante.

A seguire 23:55 – TG1 Sera 00:00 – Porta a Porta

Rai 2: Noi Siamo Leggenda Ore 21:20 Stasera su Rai 2, appuntamento con la serie TV “Noi Siamo Leggenda”. Nel primo episodio, durante la vigilia di Natale, il diciassettenne Massimo è testimone della morte di sua madre. Una trama avvincente che promette emozioni e colpi di scena.

A seguire 22:20 – Noi Siamo Leggenda S1E2 23:20 – Bar Stella

Rai 3: Chi l’ha visto? Ore 21:20 In onda su Rai 3, “Chi l’ha visto?” concentra l’interesse sulla ricerca di persone scomparse, con un focus su minorenni, anziani o malati. Federica Sciarelli conduce questo programma che tocca temi importanti legati alla società e ai diritti.

A seguire 00:00 – TG3 Linea notte 01:00 – Meteo 3

Rete 4: Fuori dal coro Ore 21:20 Mario Giordano conduce “Fuori dal coro”, una rubrica di attualità politica che si concentra sui cambiamenti che interessano l’Italia. Un’occasione per approfondire le dinamiche politiche del momento.

A seguire 06:00 – DOMANI SPOSI – FINALMENTE SOLI III 06:25 – TG4 – L’ULTIMA ORA MATTINA

Canale 5: Io Canto Generation Ore 21:20 Gerry Scotti guida la nuova edizione di “Io Canto Generation”, uno show di intrattenimento dove giovani talenti si sfidano in performance musicali. Un appuntamento da non perdere per gli amanti della musica e delle competizioni.

A seguire 06:00 – PRIMA PAGINA TG5 06:15 – PRIMA PAGINA TG5

Italia 1: Stolen Ore 21:20 Il film “Stolen” è in onda su Italia 1, un’avvincente storia di azione che segue un uomo dopo otto anni di prigione legati a un tentativo fallito di rapina. Un thriller che promette colpi di scena e tensione.

A seguire 23:25 – IL PRESCELTO 06:20 – COTTO E MANGIATO – IL MENU’

La7: Una giornata particolare Ore 21:15 Il programma “Una giornata particolare” offre un viaggio culturale nella storia dell’umanità, esplorando dettagli e curiosità attraverso la serie “I Medici – La congiura dei pazzi”.

A seguire 23:15 – C’era una volta … il Novecento 07:00 – Edicola Piccaluga

Tv8: X Factor 2023 Ore 21:30 Il talent show “X Factor 2023” continua la sua competizione tra giudici e aspiranti artisti musicali. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e delle scoperte di nuovi talenti.

A seguire 06:00 – TG24 mezz’ora Live 06:30 – TG24 mezz’ora Live

Nove: Torno indietro e cambio vita Ore 21:25 In onda su Nove, il film “Torno indietro e cambio vita” racconta la storia di due amici, uno sposato e felice, l’altro single e insoddisfatto. Una commedia che affronta temi di amicizia e cambiamento.

A seguire 23:35 – Mister Felicità 06:00 – Delitti sotto l’albero 3′ Stagione Ep.4

20: Godzilla Ore 21:04 Su 20, il film “Godzilla” offre un’avventura ricca di azione quando creature giganti emergono dagli abissi dopo test nucleari. Un appuntamento per gli amanti del genere.

A seguire 23:41 – LOST IN SPACE – PERDUTI NELLO SPAZIO – CICLO SCI-FI ZONE 06:10 – SHOW REEL SERIE RETE 20

Rai 4: L’evocazione – The Conjuring Ore 21:20 Il film horror “L’evocazione – The Conjuring” terrà gli spettatori con il fiato sospeso. Una famiglia si trasferisce in una nuova casa, dando inizio a strane apparizioni e fenomeni inquietanti.

A seguire 23:04 – Clarice ep.7 23:44 – Clarice ep.8

Iris: Scommessa con la morte Ore 21:00 Il film “Scommessa con la morte” è in onda su Iris, un poliziesco che segue la città di San Francisco alle prese con attentati criminali. Un’opzione per gli amanti del genere e delle atmosfere noir.

A seguire 23:08 – CIELO DI PIOMBO ISPETTORE CALLAGHAN – FOREVER CLINT 06:18 – OLTRE IL LIMITE UMANO – KOJAK III

Rai 5: Art night Ore 21:15 In “Art night”, la puntata 14 esplora “I colori dell’arte: Nero”, offrendo uno sguardo su artisti e personaggi che hanno influenzato il mondo dell’arte e della cultura.

A seguire 22:16 – Bryan Ferry, Don’t Stop The Music 23:09 – Rock Legends: Bee Gees

Rai Movie: Irma la dolce Ore 21:10 Il film “Irma la dolce” è una commedia ambientata a Parigi negli anni ’60. Una storia che segue una prostituta alla ricerca dell’amore in un contesto di comicità.

A seguire 23:45 – Movie Mag – Puntata del 22/11/2023 00:10 – Closing the Ring

Rai Premium: Tra le pagine della pazzia Ore 21:20 Il film thriller “Tra le pagine della pazzia” racconta la storia di Lorna, un’autrice di libri di auto-aiuto, la cui vita viene sconvolta dall’apparizione di Mallory.

A seguire 22:50 – La doppia vita di mio marito 00:25 – Storie italiane – Puntata del 22/11/2023

Cielo: Terrore ad alta quota Ore 21:15 Il film “Terrore ad alta quota” è un’avventura ricca di azione che segue un terribile incidente su un aereo, generando caos tra i passeggeri.

A seguire 23:15 – Linda 06:00 – TG24 mezz’ora Live

Twentyseven: I Goonies Ore 21:07 In onda su Twentyseven, il film “I Goonies” offre un’avventura emozionante quando un gruppo di ragazzi si imbarca in una ricerca del tesoro per salvare le loro case.

A seguire 23:15 – Una pazza giornata a New York 00:53 – La signora del West

TV2000: Stasera salute Ore 20:57 “Stasera Salute” è un programma di medicina e intrattenimento che affronta tematiche legate alla salute. Un’appuntamento informativo e utile per tutti.

A seguire 22:39 – Guerra e pace 23:04 – The lady in the van

La7d: Sherlock Ore 21:30 In onda su La7d, “Sherlock” presenta l’episodio “Le sei Thatcher”. Una versione moderna del personaggio di Conan Doyle, che utilizza le trame poliziesche per creare un’avvincente serie TV.

A seguire 23:20 – 8 donne e un mistero 06:00 – TG LA7

La5: The twilight saga: Breaking dawn (part 2) Ore 21:10 Il film fantasy “The twilight saga: Breaking dawn (part 2)” è in onda su La5. La storia d’amore e magia tra Isabella Swan, Edward Cullen e Jacob Black raggiunge il suo climax.

A seguire 23:15 – UOMINI E DONNE 06:02 – 1512 – CENTOVETRINE VII

Realtime: Amore alla prova – La crisi del settimo anno Ore 21:30 Il docu-reality “Amore alla prova – La crisi del settimo anno” segue quattro coppie che cercano di superare una fase difficile scambiandosi il partner.

Realtime: Amore alla prova – La crisi del settimo anno Ore 21:30 Il docu-reality "Amore alla prova – La crisi del settimo anno" segue quattro coppie che cercano di superare una fase difficile scambiandosi il partner.

Food Network: La pasticceria di Frau Knam Ore 21:40 “La pasticceria di Frau Knam” su Food Network mostra come Frau Knam prepara deliziose ricette di pasticceria alla portata di tutti.

A seguire 22:20 – Calabria a tavola – 1^TV 1′ Stagione Ep.5 23:20 – Calabria a tavola 1′ Stagione Ep.4