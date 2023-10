Guerra in Israele: Attacco di Hamas provoca centinaia di vittime. La cronistoria dell’orrore

Condividi

L’11 settembre di Israele: questo è come alcuni stanno già chiamando l’atroce evento che si è verificato ieri, quando un attacco a sorpresa da parte di Hamas ha scosso il paese, causando la morte di almeno 300 persone e il ferimento di altre 1600.

Cronistoria dell’Incidente

7 ottobre 2023, ore 7:00 – Inizio dell’Incubo: Allarmi a Tel Aviv

Alle 7 di ieri mattina, le sirene di allarme risuonavano nelle zone centrali e meridionali di Israele, fino a Gaza. Secondo le prime informazioni dal portavoce militare, sembrava esserci stata un’ “infiltrazione terroristica” da Gaza. Allo stesso tempo, la radio militare riferiva di razzi provenienti da Gaza, alcuni dei quali sono stati intercettati dalle difese, ma causando anche una vittima e 15 feriti.

Un’ora dopo, Mohammad Deif, il capo dell’ala militare di Hamas a Gaza, annunciava l’inizio dell’operazione “Alluvione al-Aqsa”, caratterizzata da intensi lanci di razzi e da un’infiltrazione di combattenti armati dalla Striscia di Gaza in territorio israeliano. Deif ha dichiarato: “Abbiamo avvertito il nemico sionista più volte”. Militanti sono entrati in azione a Sderot, aprendo il fuoco su una pattuglia israeliana, portando Israele a dichiarare lo “stato di allerta di guerra”.

7 ottobre 2023, ore 9:50 – Israele: “Hamas ha commesso un errore, vinceremo”

Il ministro della Difesa israeliano, Gallant, ha dichiarato che “stamane Hamas ha commesso un errore grave iniziando una guerra contro lo Stato di Israele”. Ha aggiunto: “I nostri soldati stanno combattendo contro il nemico nei punti in cui si è infiltrato, Israele vincerà questa guerra”. Il presidente Herzog ha scritto che Israele sta attraversando un momento difficile, ma mantiene la speranza di superare la crisi.

Intanto, la polizia ha riferito di 21 luoghi di scontro attivi con 80 feriti, mentre Hamas afferma di aver catturato 5 soldati israeliani.

7 ottobre 2023, ore 10:55 – Il governo italiano si attiva

Il governo italiano ha espresso la sua ferma condanna per l’attacco in corso in Israele, dichiarando il suo sostegno al diritto di Israele a difendersi. La Farnesina ha monitorato la situazione in coordinamento con l’ambasciata italiana in Israele e ha invitato i connazionali a mantenere la massima prudenza.

7 ottobre 2023, ore 11:20 – Netanyahu dichiara “Siamo in guerra”

Il primo ministro israeliano, Netanyahu, ha dichiarato che Israele è in guerra e ha chiesto agli israeliani di obbedire agli ordini delle forze di sicurezza. Ha promesso di “ripulire” i villaggi dai terroristi infiltrati e ha avvertito che il nemico “pagherà un prezzo che non ha mai conosciuto prima”.

7 ottobre 2023, ore 12:20 – Hamas mostra prigionieri

Hamas ha diffuso un video che mostra la cattura di diversi soldati israeliani durante l’attacco in una base al confine con Gaza. Il portavoce di Hamas, Khaled Qadomi, ha precisato che non si tratta di ostaggi, ma di prigionieri di guerra.

7 ottobre 2023, ore 12:51 – Il ministro degli Esteri italiano rassicura

Il ministro degli Esteri italiano ha rassicurato che tutti gli italiani in Israele sono stati contattati. Ha fornito dettagli sul numero di italiani presenti e ha confermato che l’Unità di Crisi, l’ambasciata italiana a Tel Aviv e il consolato a Gerusalemme seguono la situazione.

7 ottobre 2023, ore 13:34 – Condanne internazionali

La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, e il presidente del Consiglio Ue, Michel, hanno condannato gli attacchi in Israele, definendoli “terrorismo nella sua forma più spregevole”.

7 ottobre 2023, ore 14:05 – Appelli internazionali alla moderazione

L’Arabia Saudita, l’Egitto e la Turchia hanno fatto appelli affinché si fermi l’escalation degli scontri in Israele e si agisca con moderazione.

7 ottobre 2023, ore 14:40 – L’ONU condanna gli attacchi

Il coordinatore dell’ONU per la pace in Medio Oriente ha condannato gli attacchi in Israele, definendoli atroci e chiedendo che vengano fermati immediatamente.

7 ottobre 2023, ore 15:15 – Messaggio di solidarietà dal presidente Mattarella

Il presidente italiano, Mattarella, ha inviato un messaggio di solidarietà al presidente israeliano, Herzog, condannando l’attacco e affermando la necessità di una pace duratura tra israeliani e palestinesi.

7 ottobre 2023, ore 16:15 – Bilancio delle vittime in aumento

Il bilancio delle vittime in Israele è salito a oltre 300 morti e quasi 1600 feriti a seguito degli attacchi di Hamas, secondo le autorità israeliane. Nel frattempo, almeno 232 palestinesi sono stati uccisi e 1.700 feriti negli attacchi aerei israeliani su Gaza.

7 ottobre 2023, ore 16:40 – Israele conferma ostaggi

Miliziani di Hamas tengono in ostaggio almeno 50 israeliani, secondo fonti ufficiali. Combattimenti tra miliziani e l’esercito israeliano sono in corso in alcune comunità vicino alla Striscia di Gaza.

7 ottobre 2023, ore 18:10 – Hamas promette di continuare la battaglia

Il vice capo di Hamas, Saleh al-Arouri, ha annunciato che il movimento è impegnato in una battaglia per la libertà e prevede che i combattimenti continueranno e si espanderanno.

7 ottobre 2023, ore 21:45 – Israele estende lo stato d’emergenza

Israele ha esteso lo stato d’emergenza in tutto il territorio e interrotto la fornitura elettrica a Gaza. Gli abitanti di Gaza hanno accesso all’elettricità solo per alcune ore al giorno. Numerosi voli sono stati cancellati all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv.

7 ottobre 2023, ore 23:00 – Sostegno degli Stati Uniti a Israele

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato il pieno sostegno degli Stati Uniti a Israele, condannando gli attacchi “terroristici” di Hamas e invitando alla moderazione.

8 ottobre 2023, ore 01:27 – Aumento del bilancio delle vittime

Il bilancio delle vittime in Israele è salito a 300 morti e quasi 1600 feriti a seguito degli attacchi di Hamas, secondo funzionari israeliani. Nel frattempo, almeno 232 palestinesi sono stati uccisi e 1.700 feriti negli attacchi aerei israeliani su Gaza.

8 ottobre 2023, ore 03:09 – Hamas rivendica molti prigionieri

Hamas rivendica la cattura di “molte decine” di israeliani durante l’attacco a sorpresa contro le città israeliane. I prigionieri sono dispersi in diverse aree della Striscia di Gaza.

8 ottobre 2023, ore 04:13 – Netanyahu annuncia una lunga e difficile guerra

Il primo ministro israeliano, Netanyahu, annuncia che Israele è coinvolto in una “guerra lunga e difficile” contro Hamas, definendo l’attacco senza precedenti.

8 ottobre 2023, ore 05:17 – Appello degli Stati Uniti e dell’UE per fermare Hamas

Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, e i ministri degli Esteri di Italia, Germania e Gran Bretagna, insieme all’alto rappresentante europeo, chiedono un’immediata cessazione degli attacchi e il sostegno al diritto di Israele a difendersi.

8 ottobre 2023, ore 07:00 – Appello dalla Cina per fermare gli scontri

La Cina chiama tutte le parti a mantenere la moderazione e a fermare gli scontri in corso, sottolineando la necessità di una soluzione a due Stati per il conflitto israelo-palestinese.

8 ottobre 2023, ore 09:40 – Raid israeliani a Gaza

Dopo l’attacco di Hamas, l’aviazione israeliana continua a colpire Gaza mentre l’esercito cerca di liberare le comunità vicino alla Striscia, dove miliziani di Hamas hanno preso ostaggi.

La situazione in Israele e Gaza continua a evolversi rapidamente, con molte voci internazionali che si levano in appello per la pace e la moderazione. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi e speriamo che una soluzione possa essere trovata per porre fine a questa tragica escalation di violenza.