Grime Spitterz, “GOLD DIGGA”: il nuovo brano

Pubblicità

Condividi

Dal 15 novembre 2024 sarà disponibile su tutti gli store digitali e in rotazione radiofonica “GOLD DIGGA”, il nuovo singolo dei GRIME SPITTERZ.

“Gold Digga” è un brano di rottura. Il duo composto da Adriano Carlucci e Salvatore Federico propone un brano dalle liriche ciniche e taglienti, combinando il tutto con un sound influenzato dalle sonorità Drum’n’Bass e Neo Jungle. Il singolo è stato prodotto da Ric de Large del collettivo “Much Much Bass”, fondato proprio dai Grime Spitterz. Con un tono ironico e provocatorio, “Gold Digga” sottolinea senza mezzi termini che non c’è posto per chi si unisce al gruppo solo per opportunismo o per moda.

Spiegano gli artisti a proposito del nuovo brano: “”Gold Digga” vuole essere un singolo da ballare in serata ma che, allo stesso tempo, trasmetta un qualcosa all’ascoltatore. Il concetto della gold digger è ormai chiaro: voler trovare a tutti i costi la persona ricca per avere tutto, senza preoccuparsi dei sentimenti. In una società come quella d’oggi andiamo in controtendenza a questo pensiero, un pò come abbiamo sempre fatto anche con il nostro progetto musicale, con il quale portiamo avanti dal 2019 un sound diverso e mai approfondito così tanto nel suo insieme”.

Pubblicità

Il Visual Video di “Gold Digga” nasce come un’esperienza visiva immersiva e sperimentale, pensata per accompagnare il brano in modo complementare, amplificando la sua energia e il suo messaggio. La struttura del video si basa su una serie di clip montate in loop, che si susseguono in un gioco di immagini e movimenti incessanti. Con questo brano il duo punta a diventare un riferimento sia sonoro che stilistico per chi, come i due MC, si avventura nelle sonorità elettroniche, ma non si limita a questo.

Guarda il videoclip su YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=dCP6Rt922NA

Biografia

Nato nel 2019 tra Londra e Bologna , il progetto Grime Spitterz è una perfetta sintesi fra il liricismo e attitudine UK, un mix di barre taglienti, spesso divertenti e provocatorie che completano le originali linee di basso di Ric de Large, Producer principale del gruppo. Il duo romano, presente nella scena da molti anni, vanta diverse partecipazioni in affiancamento ai tour del collettivo Dead Poets, per poi proseguire incanalando il progetto, in modo indipendente, nella scena elettronica, più nello specifico nella scena Bass. All’inizio del 2024 fondano il collettivo italiano di elettronica Bass Music, “Much Much Bass”, nonché etichetta indipendente che verte su sonorità Drum and Bass, Dubstep, UK Garage e affini.

Guidati dalla volontà di contribuire all’espansione di una cultura in forte crescita e percorrendo un sentiero mai battuto prima, i Grime Spitterz ad oggi sono una delle realtà più originali ed interessanti della penisola, capaci di intrattenere il pubblico in modo versatile, sia nei propri live sia nel ruolo di Hosting a supporto dei vari DJ del collettivo e non solo.

“Gold Digga” è il nuovo singolo dei GRIME SPITTERZ disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica dal 15 novembre 2024.

Spotify | Instagram | Facebook | TikTok