Greta Panettieri in concerto all’Elegance Cafè di Roma

Le note di Greta Panettieri saranno protagoniste del concerto in programma giovedì 10 novembre all’Elegance Cafè di Roma accompagnata dal suo trio.

La formazione composta da Andrea Sammartino (piano), Angelo Lazzeri (chitarra elettrica) e dalla stessa Panettieri (voce e chitarra acustica), proporrà una selezione dei suoi brani più amati. Dai successi della musica italiana rivisitati in chiav ejazz, alle composizioni originali dal sound più contemporaneo.

Per la prima volta dal vivo il pubblico potrà ascoltare il nuovo singolo “No More” in uscita il 30 ottobre 2022, brano che anticipa l’album “Into My Garden” (GBM) previsto per gennaio 2023.

“No More” è un blues dalle sonorità ricercate e moderne, che esprime dissenso nei confronti di guerre e politiche ambientali scellerate, dimostrando come il jazz italiano continui a occuparsi di diritti civili e rispetto dell’ambiente. Con umiltà ma con convinzione, Greta Panettieri si fa portavoce di questi valori con eleganza e creatività. La formazione in trio permetterà al pubblico di sentirsi vicino all’artista e entrare dentro le canzoni per un’esperienza vibrante e indimenticabile.

Giovedì 10 novembre

Ore 21.30

Elegance Café jazz club

Via Francesco Carletti, 5 – Roma

Ingresso con consumazione obbligatoria €30 o cena/concerto

Infoline +390657284458 / +393791360278